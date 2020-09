Mutirão para limpeza de praias e rios mobiliza Niteró amanhã

Com 11 quilômetros de praias, Niterói amanhece neste sábado como um dos pontos que se iluminam na Terra por causa do World Clean Up Day - Mar Limpo é Vida, iniciativa que tem como objetivo atrair atenção e fazer campanha para a limpeza de mares e rios em todo o planeta. É prevista a adesão de 35 milhões de voluntários em 157 países.

A Praia de Charitas, na Zona Sul de Niterói, terá uma base para o evento, promovido pela CCR Barcas e a Base Almirante Castro e Silva (BACS) da Marinha do Brasil. Em função da pandemia, menos participantes do grupo de canoa havaiana estarão em atividade no evento, ao contrário de 2019. "Geralmente, nós vamos a praias mais distantes, como a Praia do Morcego, recolher o lixo que é deixado lá. Ainda estamos avaliando a melhor forma de participar esse ano", diz Danielle Chevrand, diretora da Associação Niteroiense Va'A.

O World Clean Up Day tem como objetivo promover reconhecimento da sociedade sobre a importância da manutenção dos mares, rios e lagos limpos e seguros, contribuindo para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica por embarcações, além da conscientização para o desenvolvimento sustentável da economia e preservação do mar.

O evento será aberto ao público, seguindo as normas de proteção à covid-19, e vai contar com 30 militares em uma ação de limpeza da areia de Charitas, enquanto outros oito mergulhadores recolherão lixo do mar na área próxima ao cais, com apoio de duas embarcações.

Para o biólogo Mario Moscatelli, ferrenho defensor dos ataques sofridos pelas águas do Estado do Rio de Janeiro, o projeto pode ser educativo. "Acho bastante didático, esses dias disso e daquilo, quando o tema é ambiental, pois sempre serve para lembrar o assunto. No entanto, além da comemoração, reflexão do que andamos fazendo com o meio aquático, seja ele doce, salobro ou salgado, há a constatação em regiões metropolitanas como do Rio de Janeiro, que estamos muito, mas muito distantes de qualquer parâmetro civilizado em relação à disposição final adequada de nossos resíduos sólidos", analisa o militante.

Biólogo, com mestrado em ecologia, desde 1987 Moscatelli acompanha de perto a degradação da Natureza. "Se eu vejo o crime e não me mobilizo acabo fazendo parte do crime. Essa não é uma opção devido minha formação pessoal", posiciona-se. Segundo ele, a questão é de foro estrutura. "Enquanto não elegermos representantes no legislativo e executivo que entendam que a questão ambiental é urgente e que históricos passivos sócio-ambientais continuam abandonados sem qualquer solução e crescendo infinitamente com consequências não apenas no ambiente como nos seres humanos, o agravamento desse quadro de completo descontrole irá prosseguir", diz.

Economia do Mar

A Prefeitura de Niterói apresentou ontem o Programa e Ecossistema de Inovação. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense, o programa faz parte do Plano de Retomada Econômica de Niterói e tem o objetivo de fomentar a geração de ideias de negócio, aceleração e incubação de startups voltadas para as áreas de resultado contidas no planejamento estratégico Niterói que Queremos, com prioridade para Cidades Inteligentes e Inovadoras e para Economia do Mar.

O Programa e Ecossistema de Inovação pretende impulsionar novas empresas que ofereçam serviços tecnológicos para essas áreas estratégicas para a economia niteroiense. Além disso, oferecerá mentoria, capacitação e conexão dos negócios inovadores com empresas de setores correlatos da economia atuantes nas áreas de Cidades Inteligentes e Inovadoras e Economia do Mar. A expectativa é culminar com a criação de novas empresas que prestem seus serviços para solucionar desafios tanto da Prefeitura de Niterói quanto de suas vocações econômicas, especificamente, o complexo industrial marítimo, portuário e de Óleo & Gás.

"O Programa e Ecossistema de Inovação é um plano de ações integradas com a universidade e setor privado para incentivar startups e reter talentos em nossa cidade. Niterói tem maior proporção de mestres e doutores no Rio e é preciso manter essas mentes brilhantes na nossa cidade. O programa faz parte do Plano para Retomada da Economia de Niterói, com ações como Empresa Cidadã, Supera Mais Niterói, Novo Mercado Municipal de Niterói, o PoloMar e logística com dragagem canal de São Lourenço, Morar Melhor, dentre outras iniciativas", explicou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O projeto, que será enviado à Câmara de Vereadores, terá como público-alvo os estudantes de graduação e pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) vinculados a Instituições de Ensino Superior de Niterói, bem como seus professores e técnicos. Ele abrange o desenvolvimento e acompanhamento dos ciclos de inovação: Ideação, Pré-Incubação, Incubação, Aceleração e Graduação. Além disso, está prevista a disponibilização e criação de coworkings públicos e a criação de um Ecossistema de Inovação, aproximando empresas e instituições de pesquisa e desenvolvimento com as startups do programa.

A diretora de Tecnologia da Prefeitura de Niterói, Adriana Neves, apresentou o Programa e Ecossistema de Inovação, que prevê que 30 empresas sejam selecionadas após a avaliação de seus projetos. Dessas, 22 serão incubadas, recebendo um investimento de R$ 60 mil cada. Oito serão aceleradas, com cada startup recebendo um investimento de R$ 80 mil. Caso o negócio seja promissor e necessite de um investimento adicional, haverá a possibilidade de financiar até R$ 100 mil do projeto.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, ressaltou a importância do programa para fomentar o potencial de Niterói como cidade inovadora.

A estrutura conta com um conselho gestor, composto por membros indicados pela Prefeitura de Niterói, pela UFF e também representantes empresariais.