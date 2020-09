São Gonçalo tem programação de seis dias nos 130 anos

Sem o tradicional desfile cívico, escolar e militar, devido à pandemia de covid-19, a prefeitura de São Gonçalo elaborou uma programação de seis dias para celebrar os 130 anos da cidade. O aniversário do município, amanhã, começou a ser comemorado na última sexta e as festividades se estendem até o próximo domingo. Eventos acontecem por toda parte nesta que é a segunda maior cidade do Estado do Rio de Janeiro, originada em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram uma fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII, às margens da atual rodovia RJ-104. Como toda cidade grande, vive às voltas com a criminalidade e a contaminação do novo coronavírus.

Na sexta-feira, os gonçalenses foram agraciados com a apresentação da Orquestra Municipal no Centro de Tradições Nordestinas, no bairro Neves. Já no sábado de manhã, a 1ª Igreja Batista, no Centro de São Gonçalo, realizou um culto para os moradores da cidade, que é conhecida por ter o maior percentual de população evangélica do Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média nacional é de 20% e a população evangélica do município é de 30%

Amanhã, as solenidades se iniciam às 8h com o hasteamento das bandeiras da cidade, do estado e do país, na sede da prefeitura. O evento também contará com a participação da Orquestra Municipal, regida pelo maestro Gerly Sueth, e de autoridades militares, políticas e representantes municipais.

Às 9h, é a vez da população católica assistir à missa em Ação de Graças, na Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, no bairro Zé Garoto. A paróquia existe desde 1643 e é um patrimônio da cidade. A maior parte da população gonçalense professa a religião católica e é responsável por realizar o maior tapete de sal em homenagem ao corpo de Cristo na América Latina.

Continuando as comemorações, o Espaço Rosa reabre nesta terça-feira às 11h, agora na Rua Francisco Portela, também no bairro Zé Garoto. O local vai oferecer serviços de mamografia, ultrassonografia transvaginal, morfológica, mamária, pélvica, abdome total, obstétrica e obstétrica com doppler, além de coletar material para preventivos ou poscopia e biópsia cervical.

Na parte da tarde, a partir das 14h, será a vez da abertura da exposição itinerante "Água: da abundância à escassez", no Mirante de Contemplação Elmo Amador, na Feira Nordestina. A exposição, em parceria com o Museu do Amanhã e o Grupo Colabor, reúne 10 painéis com 26 fotos de 12 artistas. Vai até o dia 10 de janeiro de 2021.

Homenagem a João

Na quinta-feira, será aberta a Sala de Leitura João Pedro na Escola Estadual Municipalizada Salgado Filho, em Itaoca, às 10h. João Pedro foi morto dentro da casa dos tios numa operação policial ocorrida em 16 de maio deste ano na comunidade do Salgueiro. A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo (Semed), em parceria com a ONG Afrotribo, idealizaram o tributo.

A Sala de Leitura João Pedro, além de ser um espaço voltado à leitura, terá atividades como: canto, teatro, libras e preparatório para concursos.

No sábado, os moradores que forem à Praia das Pedrinhas, vão assistir ao pôr do Sol ao som da Orquestra Municipal, a partir das 16h30. A exposição de carros, que comemora os 30 do auto clube, às 11h, encerra as festividades.

Talentos da região

Também em ritmo de comemoração, o São Gonçalo Shopping vai realizar edição especial do Sarau Cultural, reunindo jovens talentos da região em um show online, a partir das 20h30, nas plataformas digitais do shopping (Instagram e Facebook). Os cantores Danilo Minarini (voz e violão), Ella Fernandes (voz) e Thay (voz) prometem agito com o repertório que vai incluir o melhor da MPB, do Pop Rock e do Samba para celebrar os 130 anos de emancipação do município.