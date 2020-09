Prefeitura autoriza volta do Ensino Médio hoje em Niterói

A prefeitura de Niterói autorizou que as escolas da cidade implantem um projeto piloto para a retomada das atividades presenciais no Ensino Médio, que começou hoje. As unidades devem seguir um protocolo de vigilância da saúde escolar, com medidas de higiene e distanciamento, e manter o ensino à distância para os alunos que não quiserem ir às aulas presenciais.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves explicou que a decisão foi tomada após dois meses de reflexão e debate no Gabinete de Crise, com a participação de técnicos da Saúde e da Educação, e análise das melhores experiências internacionais para implantar medidas de proteção de alunos e profissionais da educação. A autorização vale para as unidades públicas e particulares da cidade.

"Existem vários estudos indicando a necessidade de se desenvolver um modelo híbrido de educação, capaz de manter a opção do ensino à distância e do ensino presencial. Após dois meses de estudo, decidimos pela implantação de um projeto piloto com o Ensino Médio", disse o prefeito, que citou a nota técnica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, que reforçou a importância do planejamento para a retomada gradativa e responsável.

"A regulação do Ensino Médio cabe ao Estado, entretanto Niterói tem se destacado por ter protocolos muito bem estruturados. Integramos os vários saberes: da ciência, da epidemiologia, estatística, psicologia, pedagogia, economia, sociologia e a pediatria para desenvolver um caminho seguro que evite o comprometimento do aprendizado de crianças e adolescentes que estão tendo contato com a educação exclusivamente por meios eletrônicos".

No Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, a retomada da Educação Infantil (alunos de 4 a 6 anos), Ensino Fundamental (6 a 14 anos) e Ensino Médio (de 14 a 17 anos) aconteceria quando a cidade chegasse no estágio amarelo nível 1, que atualmente está no amarelo nível 2.

"Nossa preocupação é trabalhar um projeto piloto para que a gente não seja pego de surpresa quando chegarmos ao amarelo nível 1, estágio que estamos próximos de atingir", analisa o prefeito. "É inaceitável discutirmos a retomada de bares e restaurantes e não discutirmos um plano de retomada da educação, com segurança e seriedade. E foi o que fizemos".

O prefeito adiantou ainda que a retomada das atividades de Educação Infantil, segmento onde os alunos têm mais dificuldade de usar máscaras e fazer distanciamento social, provavelmente, ficará para 2021.