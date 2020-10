O cenário de solidão da salas de cinema durante a pandemia está com os dias contados Divulgação

Niterói - A Prefeitura de Niterói se prepara para mais uma etapa na flexibilização de medidas de isolamento social durante a pandemia. A partir de 29 de outubro, cinemas, teatros e atividades do setor audiovisual podem retomar, respeitando medidas definidas por autoridades sanitárias, e funcionários deverão passar por treinamento sobre as novas regras.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT-RJ), afirma que a retomada das atividades do setor será com cautela e responsabilidade, e reitera que os agentes públicos continuarão a desempenhar o papel de fiscalizar o cumprimento das normas. "Reforçamos a orientação de que os estabelecimentos perseverem nos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Nós só estamos mantendo a pandemia sob controle porque a grande maioria dos cidadãos niteroienses e dos estabelecimentos estão fazendo a sua parte", destaca.

O município também estuda outras medidas de relaxamento para os próximos dias, como a reabertura de praças e alteração dos horários de frequentação de parques. A partir desta quinta-feira, dia 22, 17 praças de Niterói podem reabrir, com acesso a brinquedos e aparelhos de ginástica em praças com e sem grades, mas quadras poliesportivas seguem interditadas. Os espaços poderão ser utilizados das 9h às 18h e os moradores que quiserem aproveitar as praças terão sua temperatura aferida e lotação controlada pelas Administrações Regionais de cada área.

Também a partir do dia 22, o Parque da Cidade, o Campo de São Bento, o Horto do Barreto e o Horto do Fonseca, parques da cidade reabertos desde junho, terão alteração de horário, funcionando agora entre 7h e 18h. Na quinta, o Horto do Itaipu reabrirá para receber moradores, também respeitando os novos horários apresentados.

Niterói tem 13.925 casos confirmados e 457 óbitos da doença registrados desde o começo da pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha 136 pessoas, que seguem em isolamento domiciliar.















Retomada de aulas do Ensino Médio

A educação de Niterói já pode estruturar a volta às aulas na rede privada, a partir de Termo de Acordo Judicial firmado entre Prefeitura, Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio. Diante da decisão, escolas particulares que assinaram o termo de cumprimento das medidas de distanciamento social e dos protocolos sanitários poderão retomar aulas para alunos do segundo ano do Ensino Médio. Se o quadro da doença se mantiver estável por mais duas semanas, também será permitida a retomada para alunos do primeiro ano do Ensino Médio.