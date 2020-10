Castramóvel realizou a cirurgia em 100 cães e gatos no Caramujo, o primeiro a receber o serviço Divulgação

Por O Dia

Niterói - Na estreia do Castramóvel em Niterói, no bairro do Caramujo, cem animais, entre cães e gatos, foram castrados gratuitamente com o serviço. O equipamento, administrado pelo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai percorrer bairros da cidade para atender famílias hipossuficientes, com permanência de 15 dias em cada localidade.

Dentro do veículo, a castração é realizada com todos os cuidados, como sala de preparação, de cirurgia e de pós-cirurgia, realizada por quatro veterinários, um anestesista e técnicos para garantir o bem estar dos animais. O projeto também conta com a parceria da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), e a cirurgia pode feita de segunda a sexta, das 9h às 17h. Depois da realização dos procedimentos, os cães e gatos são medicados e liberados para se recuperarem em casa.

"Não temos dúvida de que no primeiro bairro atendido pelo Castramóvel o trabalho foi cumprido dentro de todas as expectativas e com muito sucesso. Continuaremos a percorrer os bairros de acordo com o mapeamento que fizemos e atendendo a esse perfil de moradores de baixa renda", afirmou Eurico Toledo, secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade

O bairro de Engenheiro do Mato será o próximo a receber o veículo, em 28 de outubro, e as inscrições para a castração vão até o dia 24 de outubro, na sede da Associação de Moradores do bairro, na Rua Irene Lopes Sodré s/n. O tutor deverá se cadastrar com CPF, RG e comprovante de residência, e o animal precisa ter entre quatro meses e seis anos de idade, deve estar no peso normal, não ser branquiocefálico.