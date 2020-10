Rota gastronômica propõe mais uma ação de retomada dos ramos de bares e restaurantes, muito afetada durante a covid-19 Divulgação

Por O Dia

São Gonçalo - Donos de bares e restaurantes passaram por muitas dificuldades com a pandemia da covid-19, como fechamento de unidades e redução de equipes para manter os negócios funcionando. Agora, com o lento processo de reabertura, empresários do ramo estudam formas de conseguirem se recuperar, bares e restaurantes de São Gonçalo procuram se fortalecer com a Rota São Gonçalo Gastronomia e Entretenimento, evento realizado entre os dias 23 e 25 de outubro. A iniciativa também comemora o Dia Internacional do Chef, comemorado em 20 de outubro.

A iniciativa começou em 2018, a partir da união de diversos donos de bares, restaurantes e demais estabelecimentos da área gastronômica, com incentivo da Prefeitura de São Gonçalo e fomento do Sebrae Leste Fluminense, para ajudar no fortalecimento do ramo. Em 2020, essa rede de apoio se mostrou imprescindível, e foi assim que estruturaram o evento que ocorre de sexta a domingo, por e para moradores do município.

"Houve a junção dos empresários da gastronomia do município de São Gonçalo para promover a música, a gastronomia e o entretenimento para os moradores da cidade, buscando ações coletivas visando a qualidade dos serviços, preços justos e compra de insumos coletivos para baratear", afirma Phablo Damarcio, presidente da Rota, associação de bares e restaurantes do município.

Segundo ele, foram escolhidos empresários para traçarem o planejamento estratégico inspirado no conceito de polos gastronômicos, presentes em outros municípios do Rio. Entretanto, decidiram absorver apenas alguns traços, mas manter cada empreendimento em seu lugar, sem a efetiva criação de um espaço. Aqui, o que une todos os 10 bares e restaurantes participantes se unem através da confecção de uma única obra-prima: o Sanduba do Chef.

Durante os três dias de evento, os estabelecimentos irão vender apenas a especialidade do chef Rafael Salgado, um sanduíche com pastrami defumado, em pão sacadura, com queijo prato gratinado, picles, cebola roxa, pepino, creme de ameixas e molho de mostarda, disponível por R$ 25,90 em todas as unidades participantes.

"A expectativa é que a gente consiga atingir as vendas de todos os sanduíches produzidos para o festival, em torno de 200 unidades. Queremos que o visitante possa não só comer no delivery, mas visitar as casas que estão participando do festival", conclui.