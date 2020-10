Por O Dia

Depois de mais de oito meses fechada por conta da pandemia, a Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca, em Niterói, reabriu as portas para a retomada de atividades presenciais na última segunda-feira, seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos por órgãos municipais, como uso obrigatório de máscara e aferição de temperatura na entrada. Entre março e setembro deste ano, a instituição funcionou de forma remota, com a oferta de mais de mil vagas de cursos e oficinas nas modalidades da Educação à Distância (EAD).

O projeto, fomentado pela Prefeitura de Niterói, garante um espaço de aprendizado acessível para tecnologia, divulgação científica e inovação de modo a ampliar a dimensão educacional, lúdica e tecnológica da população do município. Além da parte ligada ao ensino, o PUD é um local que fomenta a cultura e as relações interpessoais a partir de iniciativas como cinema ao ar livre, atividades com jogos tecnológicos, simuladores virtuais e galerias com informações sobre a cidade.

Com a pandemia, a realização das atividades ficou comprometida e reduzida ao ambiente online, e isso também levou a diretora geral da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, Adriana Neves, a levantar o debate acerca da inclusão digital. "O domínio da tecnologia é cada vez mais essencial para ter acesso à educação, a emprego, a lazer, a cultura, ao e-commerce, inclusive para trabalhar em home office. Em um momento como este da pandemia, foi a tecnologia que nos permitiu nos relacionar uns com os outros, minimizando o impacto do isolamento social", destacou Adriana.

Os planos para 2021 envolvem a inauguração de mais duas PUDs, nos bairros de Viradouro e de Santa Bárbara, que já estão com obras em andamento. Para Adriana Neves, esse é um passo importante em direção à proposta inicial do projeto, a democratização do acesso às tecnologias.

A investida em cursos online durante a pandemia foi bem aproveitada pela população de Niterói. Thaís Vieira, dona de academia de ginástica da cidade, decidiu expandir seu conhecimento na quarentena e realizou os cursos Empreendedorismo Digital e Aprenda a Empreender com a Fotografia, e conseguiu aplicar os conteúdos em seu negócio.

"Sou empreendedora há aproximadamente nove anos. Com uma visão diferenciada, acabamos fazendo uma reestruturação na academia, até mesmo na parte física e visual. Pude perceber que, ao mudar a ferramenta de divulgação, estou tendo mais retorno. Além disso, quero dar um 'up' na visualização das nossas fotos colocando em práticas as técnicas que aprendi. Foram cursos maravilhosos e que indico para outras pessoas", disse Thaís Vieira.

Novas oportunidades durante a quarentena

