Buraco do Boi recebe projeto de descarte consciente de Niterói

Projeto Clin começou a atender a segunda comunidade niteroiense na última sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Niterói - A coleta de resíduos sólidos produzidos dentro de comunidades de Niterói ficou mais eficiente nesta sexta-feira a partir da instalação de contêineres semienterrados, conhecidos como Molok, na comunidade Buraco do Boi, no Barreto. A iniciativa da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) faz parte do projeto Comunidade Sustentável, para trocar as caçambas tradicionais, adotadas nas comunidades, pelos novos recipientes, capazes de receber até cinco mil litros.

O Buraco do Boi foi a segunda comunidade de Niterói a receber o serviço - depois apenas de Zulu, em Santa Rosa, que recebeu os recipientes em setembro -, e atendeu mais de 13 mil moradores locais em 2020. A Prefeitura espera que sejam implantados em mais três comunidades ainda este ano. A coleta de lixo é realizada por meio de caçambas de lixo acopladas aos contêineres, e o projeto também se preocupa com a coleta de dejetos grandes, como móveis e eletrodomésticos, que poderão ser descartados em um dia específico.

Publicidade

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia, reforça que a empresa entendeu que era necessário mudar a gestão de resíduos nas comunidades de Niterói, e a quantidade de contêineres é proporcional à quantidade de moradores de cada região, sendo o mínimo dois recipientes - um para lixo orgânico, e outro para lixo reciclável seco.

Além da coleta de resíduos, o Projeto Clin também se preocupa em garantir a educação ecológica da população local, realizada pelos funcionários da companhia, para explicar o novo modelo de descarte do lixo. Também são responsáveis pela distribuição de material informativo e exposição de vídeo explicativo para aumentar o engajamento de moradores das comunidades no descarte consciente.