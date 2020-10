Piratininga, Região Oceânica de Niterói Reprodução internet

Por O Dia

Niterói - A Região Oceânica de Niterói vai ganhar mais uma atração imperdível de entretenimento, alimentação e lazer para toda a família. O Trevo de Piratininga foi a escolha do empresário Antônio Zuheir para montar o Ocean Park, com inauguração marcada para 30 de outubro. O espaço com cerca de 1.900 metros quadrados para receber food park com gastronomia variada e para todos os gostos, desde hambúrgueres artesanais a batatas rostie e culinária japonesa.

Para além dos deleites pelo paladar, o Ocean Park também conquista pelas duas pistas de automodelismo, destinadas a carros de controle remoto para receber os praticantes da modalidade ou mesmo quem quiser alugar o brinquedo para passar o tempo e se divertir. Os pais e mães de pets não precisam se preocupar, que os bichanos terão um lugar pet friendly logo na entrada no espaço, e a diversão é garantida. Além desses espaços, também foram garantidos espaços para shows, eventos, festas e atividades infantis.

Publicidade

Para a inauguração, na sexta, dia 30 de outubro, a atração será Victor Sávios, cover do Tim Maia que comemora 50 anos. Já no sábado, 31, vai rolar atividades para as crianças a tarde e show da Banda Bloody Mary, domingo, 01 Karina Pontes & Daniel Cahon e na segunda, 02, Rodrigo Chaudon. Além de diversas atrações culturais como dança do ventre, performance circense e outras.