Campanha de vacinação antirrábica já imunizou mais de 124 mil animais no fim de semana Divulgação

Por O Dia

São Gonçalo - A Vigilância em Saúde Ambiental de São Gonçalo conseguiu bater a meta desejável para a campanha de vacinação antirrábica, realizada neste mês. Desde o começo de outubro, agentes da prefeitura conseguiram imunizar, aproximadamente, 129 mil cães e gatos, sendo 64 mil apenas na segunda etapa da campanha, realizada em diversos postos da cidade no último sábado, dia 24. Com isso, conseguiram vacinar 85% dos cerca de 150 mil animais que moram no município - 5% acima da meta.

A campanha de vacinação antirrábica foi dividida em duas etapas: a primeira, no dia 3 de outubro; e a segunda, no último sábado. Nesta etapa, que contemplou os Polos Hélio Cruz, em Alcântara, e Rio do Ouro, foram imunizados cães e gatos das regiões de Alcântara, Mutondo, Colubandê, Trindade, Coelho, Laranjal, Rio do Ouro, Tribobó, Anaia, Jóquei, Arrastão, Vila Candoza, Santa Luzia, Sacramento, Guaxindiba, Marambaia, Monjolos, Vista Alegre, Jardim Bom Retiro, Pacheco, e adjacências.

Nos dois dias de campanha, foram imunizados 105.148 cães e 23.744 gatos. Segundo o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Adaly Fortunato, a raiva possui diversos tipos e fases, e é uma doença considerada incurável quando não há vacinação prévia. A doença pode ser transmitida por cães, gatos, morcegos e outros animais silvestres por meio de saliva, mordida, arranhão ou lambedura.



"Entre os principais sintomas estão a agressividade, salivação excessiva, paralisia, anorexia e mudanças de comportamento, que podem fazer seu cãozinho deixar de ser alegre e festeiro, para ser triste e depressivo. O tratamento é basicamente profilático, ou seja, deve ser feito antes que uma mordida ou arranhadura por um animal contaminado ocorra. A única forma de prevenção da doença é realizar a vacinação”, ressalta Fortunato.



Niterói já imunizou cerca de 28 mil animais

Niterói também teve etapa de imunização durante o mês, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, foram imunizados cerca de 28 mil cães e gatos na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal que ocorre ao longo mês de outubro. As vacinas estão sendo aplicadas sempre aos sábados, de 8h às 14h, em uma das quatro regiões da cidade de cada vez. Os moradores da Zona Norte e de das regiões de Pendotiba e Zona Sul já puderam vacinar seus pets. A última será a Região Oceânica, neste sábado (31).



Ao todo, serão 12 postos fixos espalhados pela Região Oceânica à espera de cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. Também foi criado um posto de vacinação drive-thru no Caminho Niemeyer (atrás do terminal João Goulart), no Centro, e um posto no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Ponta da Areia, que funcionarão no mesmo dia e horário dos demais. A vacina é segura e não tem contraindicações.