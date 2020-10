Por O Dia

A terceira edição do HackNit — a maratona tecnológica de Niterói — chegou ao fim neste domingo revelando boas idéias. Com mais de 60 horas de duração e totalmente online, por conta da pandemia de Covid-19, o evento contou com 30 equipes e 124 participantes. Nesta edição, os eixos escolhidos pela população, por meio de consulta virtual, foram Niterói Organizada e Segura; Niterói Saudável e Niterói Escolarizada e Inovadora.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, foi criado o quarto eixo, voltado para o desenvolvimento socioeconômico pós-pandemia. A primeira colocada — a Equipe Zeus — venceu com o NitOnline, que propõe trazer informação em tempo real da lotação do bicicletário Araribóia através da leitura de QRCode, podendo ser acessado em qualquer dispositivo.

O segundo lugar — equipe Turing — apresentou o Nitscreen, um sistema de tela interativa nos pontos de ônibus e barcas, tendo como chamada inicial o tempo de chegada do transporte e a climatologia do dia. A ideia é abranger toda a população de Niterói, até quem não possui smartphones. A terceira posição — equipe Tomorrow Thoughts — foi conquistada com o Quicktanda, um aplicativo que conecta quitandas e consumidores com o objetivo de fomentar o microempreendedorismo de bairro.

"O hackathon de Niterói busca envolver a população na solução dos desafios, de maneira que o cidadão adote posição mais ativa sobre problemas da cidade, propondo projetos tecnológicos para a administração pública", conta a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Ellen Benedetti.

No eixo Niterói Organizada e Segura, a vencedora foi a equipe Zeus; Niterói Saudável, equipe SmartTeam Exponencial, com o app Dra. Beth, um chatbot para atendimento primário de pessoas com suspeita de zika, dengue e chikungunya, que também irá georreferenciar os casos por bairros.

Na categoria Niterói Escolarizada e Inovadora, venceu equipe Flap Team, com o NitPlay, uma solução que visa a centralizar os pontos culturais municipais de Niterói integrando o aluno e população, o ponto cultural e a rede de ensino, no qual a escola poderá consultar datas disponíveis para marcar eventos escolares nos pontos culturais, além de o usuário poder visualizar toda a programação destes pontos culturais, fazer inscrição, check-in no evento e ter descontos e benefícios por meio de gamificação.

Em Desenvolvimento Socioeconômico pós covid-19, ganhou a equipe Tomorrow Thoughts, com o Quicktanda. "Um dos diferenciais este ano foi o tema da pandemia, que além de trazer um evento totalmente virtual, esteve nas soluções apresentadas, dialogando com o trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo na cidade no combate ao avanço do vírus", enfatiza Ellen Benedetti.

No ranking geral, a equipe que conquistou a primeira colocação recebeu uma premiação de R$ 25 mil, a segunda colocada ficou R$ 15 mil, e a terceira com R$ 5 mil. Além da premiação em dinheiro, os três primeiros lugares ganharam um Passe Hacker para a HackBrazil 2021, maratona organizada pela Brazil Conference at Harvard & MIT. Todos os participantes da maratona terão acesso a cursos relacionados à modelagem e validação de negócios na área de Inovação, Empreendedorismo e Legislação. O vencedor de cada eixo terá ainda um projeto de pré-incubação.

"Esta é uma forma de incentivar e apoiar os participantes, criando novas possibilidades de negócios, de soluções tecnológicas cada vez mais inovadoras. Niterói já é a 11ª cidade mais inteligente do Brasil e busca, cada vez mais, avançar neste ranking. Esta terceira edição do HackNit traduz o quanto o projeto se desenvolveu como ferramenta e como canal de participação ativa da população para alcançar soluções inovadoras para a cidade", afirma a secretária.