Por O Dia

O prefeito Rodrigo Neves informou, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que o indicador-síntese de Niterói atualmente está em 5,38, próximo do índice 5, o que permitiria a mudança para o estágio Amarelo 1. Neves reforçou o pedido para que a população e os empresários perseverem no cumprimento dos protocolos de higiene e distanciamento social determinados pelo município

"Niterói estruturou um plano integrado de enfrentamento à pandemia, com base na ciência e nas melhores experiências internacionais. Desenvolvemos ações de ampliação da retaguarda hospitalar, medidas sanitárias, programas de apoio a pequenas e médias empresas e também de suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social. É fundamental que a população não relaxe no uso de máscara e nas medidas de higiene. E que os estabelecimentos que retomaram as atividades, sigam os protocolos determinados. Se cada um seguir fazendo a sua parte, nós poderemos manter o controle da pandemia e seguir salvando vidas em Niterói", disse ele.

A cidade atingiu a marca dos 120 mil testes de Covid-19 realizados na população. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destacou que a testagem auxilia nas ações de vigilância epidemiológica para manter o vírus sob controle na cidade.

O titular da pasta também lembrou que os profissionais de saúde de Niterói ainda podem se inscrever como voluntários para o teste fase 3 da vacina contra o coronavírus, realizado em parceria com o Instituto Butantan. Para isso, basta enviar um e-mail para vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com com o nome completo, um telefone para contato, ocupação e instituição.

Segundo o último boletim divulgado pela pasta, o município tem 14.406 casos confirmados da doença e 145 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 470 óbitos e 13.704 pacientes recuperados.

Prefeitura já concedeu mais de R$35 milhões para micro e pequenas empresas

A prefeitura de Niterói já concedeu mais de R$35 milhões em empréstimos pelos programas de crédito Niterói Supera e Supera Mais, que auxiliam micro e pequenas empresas da cidade, durante a pandemia de covid-19.



Em parceria com o Banco do Brasil, o Niterói Supera oferece crédito com juro zero, carência de seis meses e prazo para pagamento de até 36 vezes. O Supera Mais foi desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros serão assumidos pela prefeitura de Niterói, e o tomador do empréstimo terá carência de até 10 meses para iniciar os pagamentos e possibilidade de quitação em até 36 vezes.



Além disso, de acordo com o prefeito Rodrigo Neves, o repasse para as empresas inscritas no programa Empresa Cidadã 1 será feito no dia 4 de novembro. Já o pagamento do Empresa Cidadã 2 acontecerá no dia 6 de novembro.



“Esse apoio da Prefeitura de Niterói está preservando mais de 11 mil empregos e permitindo que a retomada da economia da cidade aconteça com mais força e mais rapidez do que em outros municípios brasileiros”, ressaltou Rodrigo Neves.