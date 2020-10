Por O Dia

A educação inclusiva da rede municipal de ensino de Maricá recebeu um reforço com a entrega de kits especiais voltados para a alfabetização. O material foi desenvolvido para auxiliar na aprendizagem dos alunos que têm dificuldades na leitura, escrita e operações matemáticas fundamentais.

De acordo com a prefeitura, a rede municipal de ensino conta com 26 unidades equipadas com salas de recurso, destinadas a alunos com deficiências físicas, motoras ou intelectuais. Cada escola vai receber dois kits, que contém teclados multifuncionais, notebooks e acessórios.

Os professores da rede municipal serão treinados para usar os equipamentos, que existem desde 2015 e foi desenvolvido por uma empresa de Belo Horizonte, especializada em tecnologias de acessibilidade digital.