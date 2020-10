Por O Dia

Para formar cidadãos através do esporte e descobrir talentos, o Niterói Basquete Clube vai oferecer aulas gratuitas de basquete para crianças e adolescentes com idades de 8 a 15 anos, de até cinco comunidades da cidade, como a do Caramujo e do Castro.

O NBC será o novo braço social do clube e já atende as categorias adulto e formação de atleta de base. A parceria para atender os jovens foi firmada com a Associação de Moradores do Fonseca. As aulas serão mistas.

"Nossa categoria de base é paga, e queremos dar oportunidade para quem não tem condições de pagar pelas aulas", disse Thiago Brani, idealizador e professor do NBC.

O projeto deve impactar entre 30 a 40 crianças da região, com a intenção de aumentar o número de turmas. Para se inscrever, os interessados precisam ir até a Associação de Moradores do Fonseca, na Rua Teixeira de Freitas, nº380, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 12h.