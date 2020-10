Por O Dia

Inaugurado nesta semana, o Parque Rural de Niterói será mais que uma área de lazer. O espaço contará com equoterapia social com aulas gratuitas, cursos técnicos em diferentes áreas, incentivo a prática esportiva e eventos culturais. A área do Parque, de 10 mil m², vai abrigar atividades culturais, esportivas, sociais, de meio ambiente e educação.

A estrutura conta com quadra poliesportiva, academia para terceira idade, cantina, auditório, brinquedos, escritórios, além de um espaço destinado à sede do Clube do Cavalo. O investimento do Município no projeto foi de R$5,7 milhões. O Parque tem ainda a maior pista coberta para atividades equestres do Rio de Janeiro.

De acordo com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o objetivo do Parque é incentivar a vocação rural do bairro, estimular novos negócios e investimentos, além de gerar emprego e renda.

"Este é mais um importante projeto que a gente tirou do papel. O Parque vai incentivar o turismo na região, além de desenvolver o setor da gastronomia, as pousadas, gerando oportunidades. Mais que um equipamento, o Parque é uma âncora para o desenvolvimento sustentável para a Região Oceânica e para o bairro", afirmou Neves.

Moradora do Engenho do Mato há quatro anos, Lívia Almeida, 20 anos, é mãe do pequeno João Vitor, de 4 anos, que frequenta as aulas de equoterapia ministradas por um dos haras da região, e vê vantagens com o projeto.

"Meu filho tem encefalopatia e desde que começou com a equoterapia tem tido muitos progressos, inclusive na questão do equilíbrio. Este espaço, com certeza, é muito importante e trará muitos benefícios para todos. Sem dúvida, é uma grande conquista."

A presidente da Associação de Moradores do Engenho do Mato e coordenadora geral do Parque, Simone Siqueira, explicou que a elaboração do projeto contou com a participação dos moradores e também dos criadores de cavalo da região, por meio de um grupo de trabalho que dialogou com os técnicos da prefeitura sobre as demandas para a implantação do novo espaço.

Embrapa e UFF

"Para as atividades no Parque, que será administrado por uma Organização Social, teremos parcerias com a Embrapa, com a Universidade Federal Fluminense, entre outras. Um dos primeiros cursos, por exemplo, será o de auxiliar de veterinário. Teremos também a visitação de escolas para aulas de educação ambiental no Caminho de Darwin e muito mais. Estamos nos organizando por conta do período de pandemia e, assim que possível, teremos uma programação fechada", contou Simone Siqueira.

O coordenador dos haras da região, integrante do Clube de Cavalo e morador do bairro, Carlos Lamparão, destacou a importância do parque para a região.

"Este é um sonho antigo que estamos conseguindo realizar. Esta iniciativa será muito importante para os moradores do bairro, criadores de cavalo e haras da região. Será fundamental podermos preservar esta característica rural do Engenho do Mato, que agora terá uma grande referência com a abertura do Parque", disse.