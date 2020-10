Por O Dia

Para celebrar os 7 anos do Pátio Alcântara, principal centro de compras, gastronomia e lazer do bairro de São Gonçalo, o estabelecimento preparou ações de solidariedade, entretenimento e descontos especiais. As comemorações começam neste domingo, com lives nas redes sociais.

A partir das 13h30 do dia 1 de novembro, as influenciadoras locais Thayná Freire, Nati Short e Carol Petra, com mediação de Ju Black, comandam a tranmissão ao vivo e apresentando as tendências da moda para o verão, além de destacar ofertas relâmpago.

Até o dia 9, o espaço vai arrecadar alimentos não perecíveis para o abrigo Cristo Redentor, que presta assistência social a idosos com idade de 60 anos ou mais. As doações podem ser entregues na Recepção do Pátio, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

No segundo semestre de 2020, o shopping anunciou a chegada de marcas de diversos segmentos. Entre as novidades, estão a operadora de celular TIM, a marca de joias e bijuterias Forte da Prata, e a Boleria D'Avó.

Para as próximas semanas, são esperadas as inaugurações da barbearia Dom Marchon Barbershop, da BodyLaser, além de outras marcas que ainda estão em negociação para abertura até o fim de 2020.

"Nosso posicionamento é atrair novas marcas para proporcionar uma experiência completa de consumo e serviços. Essas operações geram mais empregos e impactam positivamente a economia local e no desenvolvimento do entorno", conta Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do Pátio Alcântara.

Amigo do bairro, Pátio gera cerca de mil empregos

Publicidade

Inaugurado em 1 de novembro de 2013, o Pátio Alcântara é integrado a um terminal rodoviário e tem localização privilegiada no coração do comércio de Alcântara, primeiro distrito em número de moradores e renda do município de São Gonçalo. O mall atrai cerca de 900 mil visitantes por mês.



Atualmente, o Pátio Alcântara gera cerca de mil empregos diretos e indiretos. Com arquitetura moderna pensada estrategicamente para integrar o espaço com o calçadão de comércio local, o shopping possui três lojas âncoras e mais de 45 operações, incluindo grandes lojas nacionais e marcas locais.



A praça de alimentação conta com a presença das mais renomadas operações de fast food do mercado. No segundo piso, há ainda o restaurante Strada, que oferece serviço completo de buffet self-service, grelhados e rodízio de pizzas e massas.



O Pátio oferece, ainda, terraço com vista panorâmica. O estabelecimento fica na Praça Carlos Gianelli, sem número, no bairro do Alcântara e funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h.