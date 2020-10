Por O Dia

Há 4 anos, o cardiologista Fabiano Barcellos, de 40 anos, decidiu dar outro rumo para sua carreira. Determinado a realizar um atendimento médico mais humanizado e a ajudar outras pessoas, ele passou a fazer consultas à preço popular na Zona Oeste do Rio. Para o profissional, esse foi o caminho para oferecer mais respeito e tempo para os pacientes.

Morador da Barra da Tijuca, Fabiano conta que escolheu a medicina por vontade de transformar o mundo através de seu trabalho. Sua grande inspiração foi seu tio, também médico, que, segundo ele, tinha uma preocupação de entender o lado humano e fazer o bem. O médico, que exerceu a cardiologia por 5 anos, conta que em sua trajetória se deparou com uma realidade diferente da que procurava.

"Não queria ser um profissional qualquer e o que encontrei, não foi a que idealizei e isso me deixou triste. Mas tentar mudar de vida era algo que jamais passou pela minha cabeça", relata Fabiano.

Foi só com a morte de um amigo de profissão, aos 30 anos, que o cardiologista repensou sua vida e entendeu que a profissão não o deixava mais feliz e motivado como antes. Ele conheceu o marketing de relacionamento e durante três anos, conciliou as duas carreiras.

"Mexeu comigo. Trabalhava horas e horas para dar conforto para a minha família, mas ficava cada vez mais longe de casa e me perguntava, o que estava fazendo e qual era a minha qualidade de vida. Não me sentia feliz. O trabalho e o dinheiro são importantes, mas a vida não se constrói apenas com base nisso."

Quanto mais se envolvia com a nova área, mas frequentava palestras e perdia a timidez, até que decidiu escrever seu próprio livro. "Coragem para vencer" foi publicado em novembro do ano passado e atingiu o 4º lugar entre os mais vendidos do Brasil, na categoria autoajuda, já na primeira semana de lançamento. Em menos de um ano, a obra vendeu 10 mil exemplares e toda a renda é revertida para causas sociais e particulares.

Até compositor, o cardiologista e autor, se tornou. Ao lado de lado de Chico Faria - filho do falecido cantor Rui Faria, do grupo MPB4 - compôs a canção "Coragem" A música está em todas as plataformas digitais e todos os direitos autorais serão revertidos para a "Voluntários Engajados", que leva alegria para as crianças carentes internadas em hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro e à Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Câncer (ABRAPAC).

"(A composição) surgiu brincando com a palavra coragem e fazendo frases com ela acabei tendo umas estrofes. Aí pensei, por que não? Chamei um parceiro profissional da música para fazer a melodia e ela nasceu. Já temos mais de cinco milhões de cliques na plataforma Spotify", celebrou.

O autor também é co-fundador da Escola de Negócios do Rio, evento voltado para palestras com empreendedores e com o objetivo de enriquecimento de networking na cidade carioca. Apesar da mudança de rumos, a medicina e a ajuda ao próximo nunca deixaram de ser importantes para Fabiano.

"Fiz uma parceria com uma clínica médica do Itanhangá. Não tenho consultório próprio. A cada 15, 20 dias, pego uma manhã para atender entre 15 a 20 pacientes a preço popular, já que a clínica é particular. Marco os pacientes pelo direct do meu Instagram @fabianobarcellos e @docbarcellos. Estamos com fila de espera."

O Centro Médico Itanhangá, onde o cardiologista oferece atendimento, fica na Estrada do Itanhangá, nº 1081 -. O local funciona de sgunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e de 7h às 12h, aos sábados.