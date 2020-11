Por O Dia

Niteroiense e apaixonado por rock, o jornalista Leandro Souto Maior iniciou uma vaquinha virtual para o lançamento de seu segundo livro, Jimmy Page no Brasil. A obra conta a história do guitarrista da banda britânica Led Zeppelin e sua história de amor com o Brasil.

O autor conta que há anos pesquisa a relação de Page com o país. Segundo ele, o artista passou temporadas na Bahia, inaugurou a Casa Jimmy, para abrigar jovens sem lar, no Rio, e se relacionou com grandes nomes da música nacional, como Gilberto Gil, Nando Reis, Paulo Ricardo, Herbert Vianna, Frejat, Pepeu Gomes, Daniela Mercury e Margareth Menezes.

Leandro lembra que quando conheceu a banda, ela já tinha sido desfeita, mas que apesar disso, teve forte influência sobre sua vida. "Eu ficava com o ouvido perto da caixa de som para os tímpanos tremerem ao som da guitarra. Essa banda é muito carismática e definiu o comportamento do que é ser roqueiro", conta Leandro.

Além de escritor, o niteroiense é também guitarrista nas bandas Fuzzcas e Os Trutas, sócio e curador da Casa Beatles, um bar-museu dedicado aos Beatles, em Visconde de Mauá. De acordo com ele, o livro será um presente especial para Jimmy Page.

A inspiração para escrever sobre a história do roqueiro com o Brasil veio da falta de relatos publicados sobre o assunto. Leandro explica que, nas várias publicações internacionais sobre o artista e a banda, as passagens pelo país foram deixadas de lado, apesar do título honorário de cidadão do Rio de Janeiro.

Para o jornalista, o impacto do artista no país é inegável, mas, é preciso também destacar a relevância do Brasil para o Page, que chegou a buscar elementos da música nacional para trabalhos próprios.

"O impacto dele não só para o Brasil, como para o mundo foi muito grande. Ele e o grupo inovaram o jeito de fazer rock. E eu acho que a música brasileira o impactou. Declarações do próprio dizem que ele foi impactado pela capoeira, que a música é maravilhosa. Em 2010, ele visitou várias escolas de samba do Rio em busca de elementos para um disco, que ele não chegou a lançar."

O livro tem prefácio de Ed Motta e posfácio de Sebastião Reis, filho de Nando Reis, além de entrevistas com vários músicos.

Lançado pela rditora Garota FM, a obra pode ser comprada antes, pelo crowdfunding, a vaquinha virtual, por um preço menor do que o das livrarias. Quem apoiar a vaquinha, ainda terá o nome impresso no livro. A meta é conseguir R$ 75 mil. Para colaborar com o crowdfunding, basta acessar o site www.catarse.me/jimmypagenobrasil. Até o momento, o fundo já arrecadou R$ 8.416.