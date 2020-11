Por O Dia

Niterói prorrogou até o dia 6 de novembro a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. A imunização está disponível nas salas de vacina das Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

As equipes de saúde também estão atualizando a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, caso necessário. Todas as crianças menores de cinco anos (de 0 a 4 anos 11 meses e 29 dias) devem tomar as duas doses durante a Campanha Nacional, mesmo que já tenham sido vacinadas anteriormente. É importante que os pais levem a Caderneta de Vacinação dos seus filhos para avaliação da situação vacinal.

A vacina é contraindicada para bebês menores de 6 meses de idade e pessoas com imunidade comprometida por conta de doença. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alerta para a importância da imunização.

"É muito importante que os pais levem seus filhos para receber a vacina e auxiliem o município a atingir a meta de imunizados, mantendo longe essa doença que já foi erradicada em nosso país. Aproveite a oportunidade para avaliar se as cadernetas estão em dia com todas as imunizações", orienta o secretário.

Durante o período da campanha, as equipes de saúde estão verificando e atualizando, quando necessário, as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes.

A poliomielite ou "paralisia infantil" é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por quadro de paralisia flácida, de início súbito que acomete, em geral, os membros inferiores. A transmissão ocorre principalmente por contato direto pessoa a pessoa, transmitida pelas vias fecal-oral ou oral-oral, esta última através de gotículas ao falar, tossir ou espirrar.

Em 1989 foi registrado no país o último caso de poliomielite e em 1994 o Brasil obteve o certificado internacional de erradicação. No entanto, em alguns países a doença ainda é transmitida e por isso ainda há risco de reintrodução do vírus da pólio no Brasil.