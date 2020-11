Por O Dia

Em comemoração ao aniversário de Niterói, no próximo dia 22, os moradores da cidade vão ganhar uma área de lazer totalmente repaginada. O Parque Prefeito Ferraz, tradicionalmente conhecido como Campo de São Bento, em Icaraí, recebeu uma série de obras de revitalização e melhorias, desde 2018, quando completou 110 anos, como nova iluminação e limpeza nos três lagos.

O espaço de lazer vai contar com novo paisagismo, piso emborrachado no parquinho para crianças de até cinco anos e um pergolado sobre o Rio Icaraí, onde será feita uma cobertura verde com flores. No parque foram plantadas espécies como Hera Roxa, Íris amarela, Singônio, Grama Amendoim, Antúrio Vermelho e Érica Roxa, baseadas na flora original.

O Campo ainda terá uma sala de sementes coletadas no parque, aberta à visitação. A sala de sementes funcionará no prédio da administração. Será um espaço destinado à coleta de sementes e matrizes de árvores do Campo de São Bento e da cidade. De acordo com a prefeitura, além de ser uma atividade lúdica, será importante para pesquisas, já que será criado um acervo. No local vai constar um censo florístico de todas as árvores do parque centenário.

"O objetivo é realizar um paisagismo que melhor se adapte às características românticas de 1908, ano em que o parque foi inaugurado. O piso de borracha que está sendo instalado no parquinho possui excelente absorção de impacto. Além disso, é antiderrapante e tem drenagem. Já o pergolado sobre o Rio Icaraí terá uma cobertura com flores formando uma espécie de túnel verde", detalha a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa.

Quem gosta de levar seus pets para os passeios, poderá contar com o Campo de São Bento como opção. O local vai receber um ParCão, em um espaço de mais de 100m². A área seguirá os mesmos moldes das unidades implantadas pela prefeitura no Horto do Fonseca, e nas praças do Jambeiro e do Vital Brazil.

O espaço será instalado no entorno do bambuzal, em um dos recuos próximos ao Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. Para a abertura deste espaço no Campo, foi necessária a autorização do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, já que o parque é um bem tombado municipal.

De acordo com consulta pública, que teve quase 2,5 mil votos, os principais desejos da população foram mais um conjunto de banheiros, piso emborrachado nos brinquedos e bebedouros. O conjunto de banheiros que foi instalado, conta com fraldário, banheiros família/acessibilidade, masculino e feminino.