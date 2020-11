Por O Dia

O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Municipal Carlos Tortelly será inaugurado hoje, em Niterói. O hospital também vai ganhar novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), chegando a oferecer 20 leitos e enfermarias e fará reformas em outros ambientes.

A unidade realiza cerca de 5 mil atendimentos por mês na emergência e é referência no atendimento a pessoas com HIV e AIDS, com cerca de mil pacientes cadastrados. No CDI, serão oferecidos exames de radiologia digital, tomografia computadorizada, mamografia, endoscopia, ecocardiografia e ultrassonografia.

O espaço terá, ainda, laboratório de análises clínicas, podendo obter diagnósticos, como imunologia, bioquímica, hematologia e microscopia. A previsão é que o Centro realize, por mês, cerca de 1,2 mil tomografias, 3,3 mil raios X, além de 640 ecocardiografias e 500 ultrassonografias, entre outros exames. O investimento da prefeitura foi de mais de R$ 25 milhões em equipamentos, na infraestrutura e na equipe.

"O Centro de Diagnóstico por Imagem vai agilizar o diagnóstico e melhorar o acompanhamento de doenças, aprimorando o atendimento à população e a atuação dos profissionais de Saúde. A unidade não vai atender apenas pacientes do hospital Carlos Tortelly, mas sim toda a rede municipal", explica o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.