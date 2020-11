Por O Dia

Taxistas, motoristas de aplicativo, motociclistas e ciclistas de entrega de comida ganharam um local nesta terça-feira (3) para fazer o teste rápido da Covid-19 em São Gonçalo. A Secretaria de Saúde montou uma tenda, no modelo drive thru, no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, para atender à categoria.

Os testes podem ser feitos das 11h às 16h hoje e amanhã dias e de 9 a 12 de novembro. O secretário de Saúde, Jefferson Antunes, garantiu que o protocolo é importante para o controle da doença na cidade. "São trabalhadores que lidam diariamente com dezenas de pessoas e estão suscetíveis à contaminação pela Covid-19", garantiu.

Há cinco anos na profissão, André Alves, de 39 anos, motorista de aplicativo, aplaudiu a iniciativa da prefeitura. "Temos uma rotina de trabalho intensa, que envolve dezenas de pessoas. A informação da testagem foi compartilhada em nosso grupo de trabalho e logo procurei o posto hoje cedo para fazer o teste", explicou o motorista, feliz com o resultado negativo do exame.

Ampliação

A Secretaria de Saúde também ampliou o número de unidades realizando o teste rápido na cidade. Agora são 13 postos: Polos Sanitários Rio do Ouro, Porto do Rosa, Alcântara, Zé Garoto e Jardim Catarina; Centro de Triagem no Zé Garoto; Clínicas da Família Mutondo e Barro Vermelho; Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Hospital das Freiras; Clínica da Criança, no Zé Garoto, e PAMs Coelho, Neves e Alcântara.