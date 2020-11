Por O Dia

Durante toda a Campanha de Vacinação Antirrábica em Niterói, que começou no início de outubro e terminou no último fim de semana do mês, 40 mil cães e gatos foram imunizados contra a doença, em 60 postos espalhados pela cidade.

Apesar do fim da campanha, quem não conseguiu imunizar o animal de estimação pode procurar as doses em um dos três pontos fixos do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, durante todo o ano. As vacinas são oferecidas no Campo de São Bento, em Icaraí; Horto do Barreto, na Av. Dr. Luiz Palmier, s/n; e na sede do Centro de Controle de Zoonoses, na rua Coronel Miranda, nº 18, Ponta D'Areia.

A vacinação ocorreu em todas as regiões da cidade, nos sábados do mês de outubro, cada dia em uma região diferente, começando por Pendotiba, passando pela Zona Norte, Região das Praias da Baía e Zona Sul. A campanha foi encerrada na Região Oceânica. Os donos dos animais puderam optar, ainda, por um posto drive thru que funcionou no Caminho Niemeyer, no Centro.

De acordo com o Chefe do CCZ, o veterinário Fábio Villas Boas, a vacinação foi bastante proveitosa.

"Foram quatro finais de semana muito produtivos que fizeram da nossa campanha, apesar do momento pandêmico que vivemos, um grande sucesso. E para quem não conseguiu imunizar seu animalzinho, continuaremos a vacinar em nossos postos fixos. Aproveite desses nossos locais e proteja o seu pet. A vacina é segura e não possui contraindicações", convocou.

Quem ainda for procurar os pontos fixos de vacinação, já que é responsabilidade do condutor, cabendo ao vacinador apenas a aplicação da dose. Os cães que serão vacinados devem ser conduzidos por coleiras e os animais de grande porte deverão ser levados com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte ou dentro de algum tipo de bolsa, uma vez que eles se estressam facilmente e podem fugir e ferir as pessoas.

A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980 ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, ninguém mais morreu por essa doença no município.