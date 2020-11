Por O Dia

A prefeitura de São Gonçalo começou, nesta semana, a quarta entrega do kit merenda escolar para os 47 mil estudantes matriculados nas 150 instituições da rede pública municipal. A medida contempla todos os estudantes, até as turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA). As creches municipais, inclusive conveniadas, receberam o kit de forma adiantada em outubro.

A ação é dividida em nove polos de distribuição, das 8h às 18h, de acordo com cronograma da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O kit é composto por arroz, açúcar, feijão, macarrão com ovos, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco.

Ao receber os alimentos, o responsável pelo aluno assina um termo de recebimento e compromisso de não vender ou dar destino diferente aos produtos. É necessário também apresentar cópia de um documento oficial de identificação com foto e o uso de máscara.

"Desde o início da pandemia tomamos ações para oferecer o kit merenda a todos os alunos da Rede Pública Municipal de São Gonçalo, devido à suspensão das aulas. Os servidores da pasta montaram os kits com alimentos não perecíveis, que irão suprir a falta da merenda escolar, que era oferecida aos alunos", afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

O kit merenda foi adquirido com a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que seria destinada à merenda escolar em tempos sem pandemia. Mãe de duas crianças que estudam no Colégio Municipal Castello Branco, Juliana Cabral, 34 anos, diz que o kit ajuda no complemento da alimentação de seus filhos.

"O kit é fundamental para a maioria das famílias pois, por causa da pandemia, as crianças estão passando o dia inteiro em casa. Então é importante ter essa ajuda", conta. Os locais e datas para a retirada do kit podem ser consultadas através do site www.saogoncalo.rj.gov.br.

LEI ALDIR BLANC

Artistas de São Gonçalo interessados em concorrer ao prêmio de reconhecimento artístico e subsídio da Lei Aldir Blanc podem se inscrever até hoje. Os concorrentes devem estar com os nomes homologados no Cadastro Artístico Cultural do município. O repasse dos recursos é um reconhecimento ao estado de calamidade pública, em âmbito nacional, provocado pela pandemia do novo coronavírus. As informações sobre o repasse em São Gonçalo podem ser conferidas no site www.leialdirblancsg.com.br, pelo e-mail leialdirblanc.sg.rj@gmail.com, ou pelo telefone (21) 3856-7202.

"A prorrogação foi necessária devido à baixa adesão da classe artística cultural do município. Tudo está sendo acompanhado por equipe técnica da secretaria, que está disponível para esclarecer dúvidas e orientar produtores e artistas sobre o procedimento", explica Carlos Ney Ribeiro, secretário de Turismo e Cultura de São Gonçalo.