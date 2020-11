Por O Dia

O novo Centro de Diagnóstico Integrado do Hospital Municipal Carlos Tortelly, aberto ontem, em Niterói, já realizou 40 exames de tomografia computadorizada no primeiro dia. O espaço teve um investimento de R$ 25 milhões em obras de infraestrutura e equipamentos, que vai atender toda a rede municipal de saúde.

A previsão é que o Centro realize, por mês, cerca de 1,2 mil tomografias, 3,3 mil raios X digitais, além de 640 ecocardiografias e 500 ultrassonografias. O espaço terá, ainda, mamografia, endoscopia e laboratório de análises clínicas, com exames de imunologia, bioquímica, hematologia e microscopia.

"A abertura deste Centro de Imagens público, que vai reforçar a retaguarda exames e o atendimento à população, é uma conquista de Niterói, do SUS e dos nossos profissionais de saúde da cidade. A inauguração desse centro de imagem é muito importante porque dá robustez e consistência à retaguarda de exames. Temos desafios a superar, mas o importante é saber onde a gente quer chegar e, passo a passo, vencer os obstáculos", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Rodrigo lembrou que o Governo do Estado tinha um projeto para construir um centro de imagens na Avenida Marques do Paraná, no antigo Hospital Santa Mônica, há cinco anos, mas em função dos problemas do estado e da secretaria estadual de Saúde da época, o centro de imagem não ficou pronto.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que pacientes que chegavam com suspeita de AVC, precisavam ser transferidos para outro hospital para conseguir realizar a tomografia para o diagnóstico de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Agora, com o centro, é possível agilizar o diagnóstico e antecipar o tratamento.

"Esse é um passo fundamental para a gente organizar uma linha de cuidados dos pacientes. Além da tomografia, temos a ampliação de exames de colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia, ecocardiograma, conjunto de outros exames que vão contribuir para melhor diagnosticar e com isso melhor tratar e tratar da forma adequada", conta o secretário.