Série aborda importância do espaço e documentação na Educação Infantil

Por O Dia

Uma série de vídeos produzidos pela escola GayLussac, de Niterói, vem reforçando a relevância do espaço e da documentação para a Educação Infantil. Os conteúdos têm como objetivo valorizar essa fase do ensino, abordando temas como "a fase mais importante da Educação Básica", "inteligência se aprende" e "bem-estar e salvaguarda".

A diretora-geral do GayLussac, Luiza Sassi, explica que a vivência no espaço escolar afeta a constituição corporal, deixando marcas e memórias afetivas para sempre. Segundo ela, a lembrança das pessoas, em memórias sinestésicas, e de diversas sensações dos primeiros anos em uma instituição de ensino, demonstram como o espaço é marcante na infância.

"O espaço escolar é considerado o terceiro educador, que tem uma função importante na experiência de ensino e aprendizagem na infância. O espaço escolar deve ser permeado por objetos naturais que possam se relacionar de modo ativo e liberto para que as experiências infantis sejam provocadas como uma forma cultural que deve ser experimentada."

A diretora descreve também que a documentação é a forma como as experiências vividas na escola são registradas. Por meio dela, é possível significar as experiências através das imagens, das artes, das sensações que ficam guardadas como um arquivo vivo. Sassi relembra que a criança revisita, junto à família, a documentação vivida no coletivo e compreende as suas experiências históricas.

Sassi reforça a importância de pais e responsáveis considerarem de forma séria e atenta estas noções, porque desta forma, é mais provável que sejam proporcionados o convívio, a brincadeira, a participação, a exploração, a expressão e o conhecimento, importantes para o pleno desenvolvimento da infância.

Para a educadora, espaços ao ar livre também são fundamentais. as áreas externas são valiosas para que a escola possa possibilitar campos de experiência que promovam a curiosidade e a criatividade. O próximo vídeo da série será divulgado na próxima sexta-feira, nas redes sociais e no canal do YouTube da escola, e os primeiros já estão disponíveis.

Os temas abordados pela instituição foram assunto de um encarte do Ministério da Educação, em 2006, que define os "Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil" e integra o documento "Parâmetros Nacionais para as Instituições de Educação Infantil." O material aborda noções de espaço que devem seguidas por instituições e pode ser conferido no Portal do MEC (www.portal.mec.gov.br).

Luiza Sassi é diretora-geral GayLussac e diretora educacional Cognitas Brasil, formada e mestra em Psicologia pela PUC-Rio, formada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com Pós-graduação em Gestão Empresarial com Ênfase em Pessoas na Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gestão Pública Municipal na UFF e Especialista de alunos em inclusão pela Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói. Cursou mais de dez capacitações de formação do Centro Internazionale Loris Malaguzzi, na Itália.

“Nosso objetivo com estes vídeos é que possamos esclarecer um pouco qual é, de fato, a função da Educação Infantil. Estamos atuando para qualificarmos as pessoas para que elas façam melhores escolhas quando se pensa a educação para a primeira infância. A escola, para esta faixa etária, não deve cumprir somente o papel de local onde crianças passam algum tempo de seus dias. Deve ser o lugar onde pessoas especializadas estimulam e geram condições para que esses seres humanos se constituam e possam usufruir de suas potencialidades.”