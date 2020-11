Por O Dia

Mais de seis mil pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de São Gonçalo serão atendidos por um projeto criado por médicos oftalmologistas que atuam na cidade. A partir da segunda quinzena de novembro, o Hospital de Olhos de São Gonçalo levará às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município equipamentos especializados para a realização da retinografia digital em portadores de diabetes que já fazem acompanhamento regular.

A iniciativa conta com apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e pretende tornar novembro um período de conscientização a respeito do diabetes, em especial com respeito à retinopatia diabética, complicação que pode levar à cegueira. Cerca de 500 pessoas serão beneficiadas a cada mês.

Os organizadores pretendem estender o projeto até dezembro de 2021. De acordo com o coordenador do projeto, Eduardo Kestelman, a pandemia de covid-19 exigiu uma mudança na estratégia para prevenção da retinopatia diabética, que contará com auxílio da tecnologia.

"Ao utilizar o telediagnóstico, o objetivo é estimular o distanciamento social e evitar aglomerações, levando, assim, assistência de forma segura aos pacientes", complementou o médico oftalmologista.

A previsão é que um técnico capacitado fique nos postos de saúde selecionados. O profissional convidará os pacientes que vão à unidade para buscar insulina, comprimidos, fitas de glicemia e outros insumos nas unidades para fazer a retinografia. As imagens capturadas serão enviadas para análise à distância do médico oftalmologista responsável e o laudo técnico será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde.

A estimativa é que em cada posto serão examinados de 20 a 30 pacientes por dia. A intenção é levar o serviço a cinco centros de referência, permanecendo em cada unidade por dois meses, em esquema de revezamento. O presidente do CBO, José Beniz Neto, alerta para a importância do diagnóstico precoce da retinopatia.

"Quanto mais cedo médico e pacientes estão cientes da existência de problemas, mais cedo pode-se iniciar o tratamento adequado, o que traz maior qualidade de vida e ajudar a evitar o avanço da doença", ressaltou.

A iniciativa inclui ainda o projeto 24 horas pelo Diabetes, coordenado pelo CBO. A partir do dia 21, a população terá acesso pelo canal do CBO no Youtube a reportagens, entrevistas, palestras e sessões de teleorientação com médicos. O coordenador do projeto, Cristiano Caixeta Umbelino, destaca ainda que esse cuidado com o diagnóstico e o tratamento precoce do diabetes e de suas complicações exige engajamento de todos.

"A iniciativa do CBO, ao juntar nas mídias sociais conteúdo qualificado e validado cientificamente a respeito do diabetes, visa, sobretudo, tirar a população de sua zona de conforto e confrontá-la com os riscos dessa doença. Mas não faremos apenas o alerta, vamos oferecer orientação sobre como enfrentar uma nova realidade, em caso de diagnóstico positivo. Na base de tudo está o autocuidado, o compromisso individual de cada um com seu bem-estar".