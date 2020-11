Por O Dia

Publicado 10/11/2020 00:00

Pequenas empresas de Niterói interessadas em participar do Programa Supera Mais, conseguir empréstimos a juros zero e com facilidade para pagamento devem ficar atentas. A partir de segunda-feira, o 3º lote estará habilitado para a solicitação do crédito e as solicitações podem ser feitas até esta sexta-feira.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas com o faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros serão assumidos pela Prefeitura de Niterói e o beneficiado terá carência de até 10 meses para começar os pagamentos e possibilidade de quitação em até 36 meses.

"Por semana, são assinados aproximadamente 15 novos contratos. Já temos R$ 5 milhões emprestados. São pequenas empresas que estão conseguindo empréstimo para capital de giro para a retomada de suas atividades em Niterói. Já temos quase 400 contratos assinados para empréstimos", explica a secretária de Fazenda de Niterói, Giovanna Victer.

Todos contemplados com empréstimo do programa precisam fazer um curso no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) antes da assinatura do contrato. O curso aborda a gestão financeira das empresas.

Além do Supera Mais, as empresas da cidade contam ainda com o programa Niterói Supera, realizado em parceria com o Banco do Brasil. O benefício atende empresas de maior porte, oferecendo crédito com juro zero, carência de seis meses e prazo para pagamento de até 36 meses.