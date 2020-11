Por O Dia

Publicado 12/11/2020 00:00

A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo convoca artistas da cidade, que se inscreveram para receber o auxílio da Lei Aldir Blanc e para os Prêmios de Reconhecimento Artístico e Cultural, para a entrega de documentos complementares e esclarecimentos. Somente os artistas que precisarem fornecer mais informações serão chamados.

De acordo com a pasta, no processo de análise das inscrições recebidas pelos candidatos durante a pré-qualificação, foram identificados documentos inelegíveis e com inconsistências dos dados informados nas solicitações. Para não prejudicar os candidatos, a Secretaria alterou as datas das etapas.

O resultado da habilitação e triagem será disponibilizado até a próxima segunda-feira e a apresentação de recurso irá até quarta-feira. Já o resultado do recurso ocorrerá na próxima quinta-feira, enquanto a homologação final do resultado dos prêmios e dos subsídios oferecidos estão previstos para a sexta-feira.