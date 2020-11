Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:00

Voltado para o atendimento de pessoas em situação de risco em São Gonçalo, o programa Consultório na Rua ampliou o serviço e atualmente tem cerca de 900 pacientes cadastrados. Depois da assistência, alguns beneficiados são encaminhados para o recém-criado Centro de Acolhimento Social Gonçalense, em Vista Alegre.

As equipes do programa atuam diariamente realizando atendimentos itinerantes de assistência a moradores em situação de rua e usuários de drogas, oferecendo cuidados em saúde, levando para consultas médicas e serviços de emergência. Com a ampliação do atendimento, o serviço agora funciona até as 22h. O Centro de Acolhimento conta com alojamentos, com condições para o paciente com comorbidades de saúde se restabelecer.

Entre as atividades de rotina realizadas pela equipe estão a aferição da pressão arterial, teste de glicose e marcação de consultas para atendimento com psicólogos, clínicos gerais, dentistas e cardiologistas, entre outras especialidades.

"Estamos falando de humanização à sociedade. É uma nova fase do projeto que traz mais dignidade para atender essa população tão fragilizada. No início do ano o projeto recebeu uma van para deslocamento dos profissionais. Hoje essa extensão traz condições de fazer a continuidade do tratamento de forma mais qualificada", explica a subsecretária de Atenção Básica, Maria Auxiliadora Rodrigues.

Composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem, a equipe circula por todo o município atendendo de segunda a sexta-feira. O serviço itinerante é realizado nos bairros do Alcântara, Centro, Mutondo, Neves, Nova Cidade, Rio do Ouro, Rocha, Trindade, Vila Três e Zé Garoto. Com foco no atendimento de doenças como tuberculose, alcoolismo e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), o programa já realizou mais de 15 mil atendimentos.