Por O Dia

Publicado 18/11/2020 00:00

Para reforçar a segurança de motoristas que trafegam pelas rodovias do Rio de Janeiro, a Fundação Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-RJ), revitalizou, entre janeiro e 10 de novembro deste ano, 1.164 quilômetros de sinalização vertical e horizontal ao longo de 70 estradas estaduais.



Até o momento, 928 quilômetros de rodovias foram sinalizados horizontalmente, com novas faixas de eixo central e bordos de pista, além de implantação de tachas refletivas. Outros 236, verticalmente, como colocação de novas placas, às margens da rodovia.



Ao todo, 1.832 placas foram instaladas. As placas foram feitas na Fábrica de Placas do DER-RJ, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. "A revitalização é um trabalho preventivo e também de manutenção, devido ao desgaste da sinalização com o tempo. Estradas bem sinalizadas salvam vidas", diz Elizabeth Paiva, presidente do DER-RJ.