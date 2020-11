Município renova matrículas de alunos para 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 17:26

Começou nesta terça-feira (17) a renovação de matrícula para o ano letivo de 2021, na Rede Pública de Educação de São Gonçalo. Os pais, responsáveis e estudantes maiores de 18 anos devem comparecer às unidades de ensino para realizar o processo, nesta quarta (18) e quinta (19) e na segunda (19), das 9h às 14h.



Já os novos alunos podem realizar a pré-matrícula através do site https://www.pmsg.rj.gov.br/prematricula, no período de 21 a 30 de dezembro, a partir das 10h. A pré-matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ser feita direto nas unidades de ensino.



O resultado da pré-matrícula ficará disponível a partir do dia 12 de janeiro de 2021, no mesmo site que foi realizado o processo, e nas escolas. Já a matrícula dos alunos remanejados entres as unidades de ensino da Rede Pública Municipal será realizada no período de 13 a 19 de janeiro de 2021, diretamente nas escolas.



A efetivação da matrícula dos alunos contemplados na pré-matrícula será realizada no período de 20 a 27 de janeiro de 2021, na escola. Lembrando que o não comparecimento no período definido implicará na perda da vaga.



Para a matrícula são necessários os seguintes documentos:

Certidão de nascimento do(a) aluno(a);

Duas (2) Fotos 3x4;

Histórico escolar ou declaração de escolaridade:

Comprovante de residência com CEP;

Carteira de vacinação com fator RH e grupo sanguíneo; Carteira de Identidade (RG) e CPF do aluno, se ele tiver.



Para os alunos maiores de 18 anos:

Carteira de Identidade e Certificado de Reservista;

Carteira de Identidade e CPF do responsável;

Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS).