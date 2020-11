Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

Um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia apontou que a cidade de Niterói teve o melhor momento de geração de emprego, desde o início da pandemia de covid-19, durante o mês de setembro, com saldo positivo para contratações.

Os dados mostram que o município realizou 3,3 mil admissões contra 2.686 desligamentos em setembro, o que representa saldo positivo de 614 empregos, o melhor desde que foi decretado estado de calamidade pública por conta da pandemia.

Em fevereiro, antes do decreto de calamidade pública pelas autoridades, o saldo foi positivo de 315 empregos. De março em diante, apenas saldo negativo, com - 1.727 em março, - 3.596 em abril, que configurou o pior desempenho no ano, - 1.592 em maio, menos 541 em junho e - 348 em julho.

Em agosto, a economia apresentou os primeiros sinais de recuperação, com o primeiro saldo positivo desde o início da pandemia, com a geração de 379 empregos. O setor que mais colaborou para esse saldo foi o de serviços, gerando 376 oportunidades, seguido do comércio, com 112.