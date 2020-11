Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

Repaginada há apenas uma semana, a Feira de Agricultura Familiar de São Gonçalo tem ajudado os expositores do local e agradado aos moradores, com variedades de produtos livres de agrotóxicos. A iniciativa é realizada com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pesca e Trabalho e do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), Associação dos Assentados da Fazenda Engenho Novo, Emater-RJ e Sindicato dos Produtores Rurais.

Na feira, os moradores encontram opções de frutas, verduras, legumes e hortaliças. O expositor David Domingos, de 58 anos, conta que a nova feira veio no momento certo e que as tendas personalizadas e os crachás para ajudar na identificação foram essenciais para o trabalho. "A organização está sendo impecável, até porque isso que atrai os clientes e acaba valorizando o nosso trabalho", disse David.

Já a expositora Elita de Lima, 59, reforçou que os produtos são orgânicos. "O nosso trabalho é feito com muito amor, todos os produtos são orgânicos e para aqueles que ficam com medo de sair de casa, nós entregamos também e podem ir até o nosso sítio, para conhecer a nossa produção."

Com o costume de passar pela feira, o gonçalense Luiz Fernando elogiou a organização do local e conta como está sendo bom para incentivar e ajudar os agricultores locais. "Eu não esperava uma organização assim e que todos estivessem tomando as medidas contra a covid-19, mas os expositores estão de parabéns pelo trabalho e fico feliz em ver que temos algo tão natural assim perto da gente", afirmou.

Passando pela primeira vez na feira, Layla Reis, que fez a sua compra na tenda da agricultura local, conta o que achou do espaço. "Eu vou ser sincera, eu não sabia da existência desta feira, é a primeira vez que passo por aqui e fiquei feliz em saber que temos algo assim no município, sem contar que ajuda na saúde", elogiou. A feira funciona na Rua Salvatori, no Centro da cidade, às terças e sextas-feiras, das 8h às 13h.