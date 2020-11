Por O Dia

O programa Niterói Jovem EcoSocial conquistou o prêmio de Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ). A premiação, que acontece anualmente, busca valorizar ações que protejam a utilização dos recursos naturais e o equilíbrio do meio ambiente para gerar qualidade de vida para a população.

O Jovem EcoSocial, desenvolvido pela prefeitura de Niterói através do Pacto Contra a Violência, é realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e visa a promover a inclusão social de forma qualificada, desenvolver habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação técnica profissionalizante.

Atualmente, cerca de 400 jovens com idades entre 16 e 24 anos, moradores de 11 comunidades de Niterói, atuam em atividades como reflorestamento de áreas da cidade e recebem uma bolsa-auxílio de R$ 1,3 mil e cursos de capacitação profissional em diferentes áreas, que são ministrados em parceria com a Firjan.

O projeto foi idealizado para que jovens de comunidades de baixa renda pudessem ter a oportunidade de serem profissionalizados e de cuidarem do local onde moram, sendo multiplicadores de ações e conhecimento. Desta forma, o Niterói Jovem EcoSocial promove a inclusão social e econômica de jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de educação, profissionalização e práticas em projetos ambientais.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Ellen Benedetti, enfatizou que o Niterói Jovem EcoSocial atende a jovens que precisam de formação e inclusão no mercado de trabalho, e a cidade que precisa reflorestar suas encostas, cuidar dos seus recursos naturais e ocupações desordenadas.

"Para nós, o tema meio ambiente é muito importante e está presente em nossa gestão desde 2013. Várias ações foram pensadas junto à sociedade por meio do plano estratégico "Niterói que Queremos", que determina ações até 2033, e desenvolvemos diferentes iniciativas, sendo uma dessas o Jovem EcoSocial. Quero parabenizar o Crea-RJ por este prêmio que, sem dúvida alguma, representa um reconhecimento e um incentivo para projetos inovadores", disse a secretária.

O projeto tem dois eixos principais, que são a qualificação profissional e atividade de campo. Os jovens participam do curso no contraturno escolar e atuam em ações da prefeitura, em áreas como reflorestamento, manutenção de recursos hídricos, ações preventivas a queimadas, de Defesa Civil e atividades visando à manutenção e à sinalização de trilhas da cidade.

O gerente do projeto, Renato Lutterback, reforçou que este prêmio é o reconhecimento para uma administração pública que olha para o futuro e mostra que o desenvolvimento sustentável das cidades é um importante caminho a ser seguido.

"O trabalho que estamos realizando com Niterói Jovem EcoSocial nos permite mostrar que aliar desenvolvimento sustentável à empregabilidade e redução de vulnerabilidade é um desafio que é possível concretizar. Essa, sem dúvida, é uma grande conquista para todos nós, participantes e gestores", afirmou.

O presidente do Crea-RJ, o engenheiro eletricista e de Segurança do Trabalho, Luiz Antonio Cosenza, ressaltou que em 1998, a instituição já antevia a importância da relação existente entre as questões ambientais e o exercício legal das profissões da área tecnológica.

"Quero muito agradecer o que todos os envolvidos nesta iniciativa e os premiados têm feito pelo meio ambiente. Como a entrega do certificado aos contemplados acabou acontecendo de forma virtual por conta da pandemia, vamos preparar uma cerimônia presencial e espero que possa acontecer já em 2021", comentou Luiz Antonio Cosenza.

Cidade se destaca em premiações

Niterói está concorrendo a mais um prêmio. O programa Aprendiz Musical foi classificado para a segunda etapa do prêmio Profissionais da Música 2020, indicado na categoria "Projetos Musicais Especiais: Educativo". Esta etapa da votação tem a participação popular e termina amanhã.

O programa é mantido pela Prefeitura de Niterói e promove educação musical de qualidade para jovens da rede municipal de ensino da cidade, garantindo o acesso à cultura e às artes. Cerca de 2,5 mil crianças e jovens por ano são beneficiados com o projeto. Ao longo de sua trajetória, e a estimativa é que mais de 40 mil alunos já tenham sido contemplados pela iniciativa.

Os interessados em votar na iniciativa, devem fazer o cadastro no site www.ppm.art.br/src/pages/cadastro.html.