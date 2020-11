Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

Jovens estudantes que estejam cursando ou tenham terminado o 9º ano do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo para o Ensino Médio da Escola Firjan Sesi articulado com curso técnico do Senai. As oportunidades estão distribuídas em 13 unidades, para aulas em turno integral em 2021.

Os interessados devem ter uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para todos, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan Sesi e para dependentes de industriários ou ex-industriários com até três anos de desligamento da empresa.

Em São Gonçalo, há 76 vagas com ampla concorrência e quatro vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). A gerente geral de Educação da Firjan Senai Sesi, Regina Malta, destaca que a proposta da instituição é de investir na formação de jovens com a perspectiva de futuro, com uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento humano e tecnológico.

"A Escola Firjan Sesi reforça a proposta de unir o Ensino Médio com o Curso Técnico da Firjan Senai, preparando os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho da inovação e da continuidade de estudos".

O edital completo pode ser conferido no site do Firjan (www.firjan.com.br), onde as inscrições devem ser feitas até o dia 22 de novembro. Os locais de prova serão divulgados online às 17h do dia 26 de novembro. As provas serão aplicadas presencialmente no dia 5 de dezembro, das 10h às 13h. A avaliação será composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando conteúdos Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

A Escola

No primeiro ano do Ensino Médio, o aluno cursará em um turno as disciplinas da matriz curricular da Escola Firjan SESI - Língua Portuguesa; Redação; Literatura; Língua Estrangeira (Inglês); Educação Física; Arte; Matemática; História; Geografia; Filosofia; Sociologia; Biologia; Física; e Química.

Além disso, no primeiro semestre, os alunos cursarão no segundo turno dois cursos de iniciação profissional da Firjan Senai, com o objetivo de experimentação para a escolha do Curso Técnico a ser iniciado no segundo semestre, conforme opções disponíveis, de acordo com cada unidade.

Entre os cursos, há vagas para Informática, Logística, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Comunicação Visual, Programação de Jogos Digitais, Alimentos, Confeitaria, Edificações e Energias Renováveis.

Já no segundo ano, em um turno, o aluno irá cursar o Ensino Médio e, no outro, dará continuidade e concluirá o Curso Técnico, e por fim, no terceiro ano, em um turno, o aluno dará prosseguimento aos estudos do Ensino Médio e, no outro turno, deverá cursar preparatório para o Enem aos sábados e Prática Profissional (Estágio ou Aceleração de Projetos em Educação Profissional) ao longo da semana.

Quando o Curso Técnico oferecido na unidade for da modalidade a distância (EaD), haverá também aulas presenciais correspondentes a 20% da carga horária, a serem realizadas quinzenalmente aos sábados na unidade Firjan Senai.