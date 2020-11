Por O Dia

Publicado 23/11/2020 00:00

Com a chegada do verão e o aumento das chuvas proporcionado pela estação, a Enel Distribuição Rio deu início ao Plano Verão 2020/21, para agilizar o restabelecimento do fornecimento de energia aos clientes neste período, caracterizado por um maior número de ocorrências. A companhia vai reforçar as equipes de operação e manutenção da rede elétrica durante a estação.

Nos primeiros nove meses de 2020, a Enel investiu cerca de R$ 616,9 milhões destinados, principalmente, para a modernização e digitalização da rede elétrica de sua área de concessão, para a melhoria da qualidade do fornecimento. Os investimentos têm auxiliado a empresa a enfrentar uma das causas mais frequentes de interrupção do fornecimento de energia: a queda de raios.

O sistema de monitoramento de descargas atmosféricas da Enel registrou, até outubro deste ano, cerca de 110 mil raios na área de concessão da companhia. Por conta da grande quantidade de raios, a empresa ampliou o parque de para-raios e conta com aproximadamente de 106 mil conjuntos de equipamentos instalados.

Outros cerca de 1,1 mil para-raios também foram instalados em linhas de transmissão da companhia e trazem maior confiabilidade do sistema. A Enel também investiu na automação da rede elétrica. Somente neste ano, foram instalados mais de 770 equipamentos telecomandados, totalizando cerca de 6.250 equipamentos instalados em toda a área de concessão, entre chaves e religadores de rede.

A tecnologia permite que a distribuidora identifique e isole remotamente e com maior rapidez as falhas ocorridas na rede, reduzindo a necessidade de deslocamento de equipes e, portanto, o tempo de normalização. Em casos de interrupção no fornecimento, é possível também reduzir o número de clientes afetados graças a uma maior seletividade da rede elétrica.

Em casos de contingências causadas por condições climáticas extremas, como tempestades, a empresa poderá ampliar em até 278% o número de equipes em campo e 70% de operadores no Centro de Operação do Sistema (COS) para agilizar o atendimento aos clientes.

A Enel contará ainda com uma subestação móvel com potência de 33MVA e capacidade para suprir o fornecimento de energia equivalente ao consumo de uma cidade com 50 mil habitantes. A subestação poderá ser deslocada para determinadas cidades caso haja alguma eventualidade durante a estação.

A preparação para atendimento durante o verão contempla ações de manutenção preventiva nos meses que antecedem à época de chuvas. Apenas entre janeiro a outubro de 2020, a companhia executou 484 mil podas nos 66 municípios de sua área de concessão, para reduzir as interrupções de energia por queda de árvore ou contato de galhos na rede elétrica.

A empresa ainda realizou campanha de inspeção para avaliar as condições do seu sistema de distribuição. De janeiro a outubro deste ano foram inspecionados 2.459km de rede com a ajuda de helicópteros e drones e 11.459km por meio de inspeção pedestre, e foi possível corrigir cerca de 65 mil defeitos na rede da companhia.

Os canais de atendimento da companhia funcionarão normalmente durante o período de festas, 24 horas por dia. Os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Rio, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android, pelo Whatsapp Elena, no número (21) 99601-9608; pelo site da companhia (www.eneldistribuicao.com.br); pelas redes sociais ou ainda pela Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Para o verão, a empresa aumentará em 36% sua equipe de atendimento do Call Center e as lojas de atendimento funcionarão em horários alternativos, das 8h às 12h, nos dias 24 e 31 de dezembro e estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. No período de Réveillon será implementado um esquema especial para atendimento às situações emergenciais, envolvendo as equipes de operação e manutenção, para o atendimento ao sistema de subtransmissão e distribuição.