Publicado 24/11/2020 00:00

A obra de restauração do prédio do Mercado Municipal Feliciano Sodré foi entregue, no último domingo, como parte das comemorações pelos 447 anos de Niterói. A obra envolveu um trabalho meticuloso para manter as características do estilo Art Déco do local. O espaço é um dos grandes projetos da prefeitura para a retomada da economia da cidade, sendo um espaço com atividades comerciais, gastronômicas e de artesanato.

O imóvel faz parte de um conjunto arquitetônico da região portuária do município, erguido durante o período histórico chamado de Renascença Fluminense. Representando o prefeito Rodrigo Neves, que teve o diagnóstico de Covid-19 confirmado, a primeira-dama Fernanda Sixel afirmou que o Mercado Municipal, além de gerar emprego, renda e incrementar o turismo na cidade, também é importante para a memória afetiva dos niteroienses.

"É uma alegria enorme participar hoje (domingo) da entrega da restauração do Mercado Municipal Feliciano Sodré. Esse é mais um dos sonhos dessa gestão, que retirou várias obras do papel. É um prédio que tem uma simbologia arquitetônica muito grande. Resgatar a história desse local, que estava completamente abandonado, é um ganho para a cidade", disse Sixel.

O Mercado Municipal é o antigo edifício na Avenida Feliciano Sodré, entre a Rua Presidente Castelo Branco e a Avenida Washington Luiz, no Centro de Niterói. Inaugurado no ano de 1938, o Mercado Municipal inscreveu na cidade uma arquitetura sintonizada com as tendências internacionais do Art Déco. O imóvel tem uma área de cerca de 9.700 metros quadrados. O secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, destacou a importância da conclusão dessa restauração.

"Esse prédio é da década de 1930, um senhor de quase 90 anos que, com a restauração, rejuvenesceu, com a sua arquitetura Art Déco recuperada. Foi um trabalho impressionante de arquitetos, engenheiros e operários. A partir de agora começam as obras de modernização para adaptar esse prédio às necessidades do século 21 e, em breve, teremos o novo Mercado Municipal Feliciano Sodré pronto para ser entregue à cidade", informou.

O prédio abrigou o Mercado até ser desativado em 1976 e a partir da década de 1980 o imóvel passou a ser usado como Depósito Público Estadual. Em 2013, a Prefeitura incluiu o Mercado Feliciano Sodré dentro do Plano Estratégico Niterói que Queremos 2013-2033, como uma das estratégias para dinamização da economia local, como polo de turismo e de geração de emprego, trabalho e renda no município, além de contribuir para a renovação da área urbana no seu entorno. O presidente da Neltur, Paulo Novaes, ressaltou que o Mercado Municipal de Niterói vai representar um marco para o turismo do município.

"Alguns mercados públicos são mundialmente celebrados e o novo Mercado Municipal tem potencial para ser um dos grandes atrativos turísticos de Niterói. Será um local para intercâmbio de produtos característicos da nossa região, promovendo a nossa gastronomia, cultura e lazer, contribuindo também para a economia da cidade."

O prédio foi municipalizado pela prefeitura de Niterói, que lançou uma Parceria Público Privada (PPP) para a reforma e gestão do espaço por 25 anos. O consórcio Novo Mercado, vencedor da licitação, vai investir cerca de R$ 69 milhões em três anos, sendo R$ 30 milhões no prédio histórico. No térreo haverá um espaço para comercialização de frutas, produtos tradicionais da região, açougue, empórios especiais, produtos gourmet, queijos, laticínios e especiarias. No mezanino, ficarão restaurantes, cervejarias artesanais e adega.

Em uma segunda fase, serão construídos uma nova praça, um centro cultural e edifício garagem com 300 vagas. Todo o local contará com medidas de sustentabilidade, entre elas a utilização da luz natural, o reaproveitamento de água de chuva e telhado verde.