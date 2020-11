Por O Dia

Publicado 24/11/2020 00:00

Seguindo orientações técnicas da Vigilância Epidemiológica, a prefeitura de São Gonçalo vai manter, até sexta-feira, as medidas de restrição e isolamento social, com o objetivo de diminuir o número de casos do novo coronavírus na cidade. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde abriu mais dez leitos nos hospitais de referência no tratamento à doença.

O município hoje tem 80% dos seus leitos ocupados. São Gonçalo conta, até o momento, com 130 leitos para pacientes contaminados pela Covid-19. São 22 de enfermaria e 15 de Centro de Terapia Intensiva (CTI) no Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro; 30 de enfermaria no Franciscano Nossa Senhora das Graças; e 23 no Centro de Tratamento Intensivo.

A prefeitura conta ainda com outros seis nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Nova Cidade e Pacheco; 15 no Pronto Socorro de São Gonçalo, sendo sete de CTI e 12 na enfermaria; e sete no Centro de Tratamento Intensivo do Pronto Socorro Infantil. O prefeito José Luiz Nanci determinou a abertura de outros 60 leitos no segundo andar do Hospital de Retaguarda Gonçalense.

"Temos camas, respiradores e monitores. Desde abril, a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus se reúne e traça metas para frear a doença e tratar da população contaminada pelo vírus. Trabalhamos em conjunto com o Ministério Público, secretaria estadual de Saúde, diretores das unidades de saúde e técnicos da vigilância epidemiológica, que monitoram diariamente a movimentação da doença na cidade. Como médico e prefeito, tenho responsabilidades. Nossas decisões são baseadas em laudos técnicos. Não políticos", afirmou ele.

De acordo com o último boletim, São Gonçalo tem 104 pacientes internados em suas unidades de referência e de urgência e emergência. No Pronto Socorro Central, 10 pacientes ocupam enfermarias e outros sete, o Centro de Tratamento Intensivo. No Pronto Socorro Infantil apenas uma criança ocupa o CTI da unidade. No Hospital de Retaguarda Gonçalense, há 22 internados em enfermarias e 15 no CTI.

Nas UPAs não há pacientes internados e no Franciscano, médicos e enfermeiros cuidam de 30 pacientes nas enfermarias e de outros 19 nos dois CTIs. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou cinco óbitos, ontem, chegando a 746.

Até o momento, o município tem 22.347 casos confirmados, 20.628 curados, 88 hospitalizados na rede pública, 885 em quarentena domiciliar e 20 óbitos em investigação. Atualmente, a cidade está na fase 2 do Covidímetro, com risco médio de contaminação.

O índice leva em consideração o percentual de ocupação de leitos de UTI adulto dedicados à Covid-19, pelo SUS; percentual de ocupação de leitos de enfermaria; variação de óbitos por semana; variação de pacientes internados por semana e percentual de casos confirmados por nas duas últimas semanas.