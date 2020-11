Por O Dia

Niterói vai comprar 40 mil testes para o novo coronavírus, com o objetivo de reforçar o programa de testagem da cidade que, segundo a prefeitura, já realizou mais de 130 mil exames desde o início da medida, há oito meses. O anúncio foi feito, esta semana, pelo prefeito Rodrigo Neves.

No último fim de semana, a prefeitura retomou medidas para evitar a propagação da Covid-19 e o aumento de casos na cidade, com a distribuição de máscaras de proteção reutilizáveis para moradores de todas as regiões, além da sanitização das vias, realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), e a utilização de carro de som reforçando os protocolos sanitários a serem adotados.

Entre os meses de novembro e dezembro, serão entregues mais de 500 mil máscaras pelas Administrações Regionais e no sistema drive-thru, mesmo para quem chegar ao local a pé ou de bicicleta. Os equipamentos são de tecido lavável e reaproveitável e estão sendo confeccionadas por pequenas e médias empresas da cidade.

"Vamos reforçar o trabalho que já foi feito em Icaraí, de diálogo, orientação e distribuição das máscaras. Lembrar a população que a doença continua se espalhando e o uso correto do equipamento nos ambientes públicos é o melhor meio de preservar a própria vida e das outras pessoas", declarou Alessandro Junqueira, administrador da Regional de Icaraí.

Durante a semana, os voluntários da rede de Núcleos Comunitários (Nudec) da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói vão realizar um levantamento das necessidades de máscaras para funcionários e moradores em condomínios e comunidades.

A ação conta com a participação dos 400 jovens do Projeto Niterói Jovem EcoSocial. O coordenador do projeto Niterói EcoSocial, Renato Lutterback, explica como a atividade será desenvolvida com os jovens.

Segundo a prefeitura, em sete meses, mais de 1,5 milhão de máscaras foram distribuídas para a população de Niterói. As medidas, de acordo com Rodrigo Neves, serão adotadas por conta de uma oscilação no indicador síntese de monitoramento do novo coronavírus registrado nos últimos dias, que chegou, na última quinta-feira, a 7.38, e também, por conta da taxa de ocupação de leitos hospitalares que está em 37%.