Publicado 26/11/2020 00:00

Alunos da rede municipal de Itaboraí agora contam com mais uma unidade escolar. O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria José foi inaugurado na cidade, este mês, em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (Sectur), e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Itambi. O espaço presta uma homenagem a uma mulher que foi exemplo no município, aprendendo a ler e a escrever sozinha.

A nova unidade atenderá cerca de 300 estudantes, de 2 a 5 anos de idade, que receberão cuidados na alimentação, higiene, além do trabalho pedagógico. A escola conta com oito salas de aula, recepção, secretaria, direção, sala de professores, sanitários masculinos e femininos, copa, depósito de materiais de limpeza, vestiário masculino e feminino, despensa, cozinha, lactário,; área de serviço, fraldário, solário (local descoberto reservado ao banho de sol), sala de repouso, sala multiuso, sanitário para alunos com necessidades especiais, sala de apoio à informática, pátio coberto, playground e até um castelo d'água.

"É com muita felicidade que inauguramos essa unidade toda preparada e adequada para os nossos alunos. Além de ser uma vitória para comunidade de Itambi, também é uma conquista para nossa gestão, que tem a educação básica como prioridade", declarou o prefeito Sadinoel Souza.

O Centro de Educalçao será dirigido por Rosângela Pugian Belato Gomes, filha da patrona que militou pela área da Educação e ficou conhecida por ser atuante nas atividades da 3ª idade que eram realizadas em Itambi. O secretário municipal de Educação, Cultura e Turismo, Osório de Souza, ressaltou que a nova unidade educacional vai atender ainda melhor a população de Itambi.

"Não foi fácil, foi muita luta, mas estamos aqui inaugurando o tão esperado equipamento educacional, em nosso querido bairro de Itambi. Nesta gestão, retomamos as obras, corrigimos todos os problemas, estruturamos e tornamos o local seguro. Quero também registrar o meu agradecimento a todos que se empenharam para esse resultado maravilhoso acontecer", afirmou o secretário.

A obra da construção ocorreu no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). O programa é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação. O principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios, para garantir o acesso de crianças a creches e escolas de Educação Infantil da rede pública.