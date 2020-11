Por Karina Fernandes

Publicado 27/11/2020 00:00

Pequenas idades, grandes talentos. É assim que podemos definir o ator Matheus Dantas, de 9 anos. Nascido na Ilha da Conceição, em Niterói, o menino tem um currículo repleto de experiências. Mesmo tão novo, já participou de novelas da RecordTV e da TV Globo, além de estrear, em 2021, a série O auto da boa mentira (antes intitulado Riso de Ariano).

Uma das tramas da qual Matheus fez parte foi a novela bíblica Jesus, dando vida ao filho de Deus durante a infância. A obra está no ar, em reprise, atualmente e já está bombando fora do país, com destaques para EUA, Portugal em Argentina. O ator Dudu Azevedo vive Jesus na vida adulta. E os trabalhos não param, a nova história da emissora, Gênesis, já voltou a ser gravada recentemente, após meses parada por conta da pandemia. Nela, Matheus interpreta Hazô, um dos sete filhos de Naor (Jorge Pontual) e Milca (Tatiany Goulart). A criança é sobrinha de Abraão (José Carlos Machado). No elenco, ainda tem os outros seis irmãos de Hazô: Quemuel (Guel Villela), Quesede (Daniel Nini), Jidgafe (Nicolas Mattos), Buz (João Pydd), Uz (Bernardo Alves) e Pildas (Haroun Abud).

Niteroiense de nascimento e coração, Matheus recentemente comemorou a retomada das atividades na cidade. Porque, como toda criança alegre e bem espevitada, ele não via a hora de poder circular novamente por suas belezas naturais.

"Eu amo morar em Niterói! Amo muito também ser ator. Amei fazer o menino Jesus e receber o carinho do Dudu Azevedo comigo na trama. Agora, estou muito feliz em ser o Hazô, filho de pessoas tão bacanas, como o Jorge Pontual e da Tatyane Goulart, que fazem nossos pais. E, o que falar do José Carlos Machado, que é nosso tio e faz o Abraão? Eles nos ensinam e nos apoiam muito. Ah, o Renato Góes, também me ajudou muito lá na Globo", elogia o menino.

Antes de participar de obras bíblicas, Matheus foi o Heitor da novela Alto Astral e Valentin, na série Os Dias Eram Assim. Nas telonas, o pequeno fez o filme o Riso de Ariano, uma homenagem a Ariano Suassuna, que vai virar série na TV Globo. Ele participa de O Auto da Mentira, vivendo o personagem Fabiano, filho do ator Jackson Antunes, Na trama, Antunes interpreta um palhaço que é visto no circo todas as noites pelo filho (Matheus), que não sabe a sua verdadeira identidade.

Terça-feira, Matheus vai participar do desfile beneficente Natal do Bem, com renda totalmente revertida para o Retiro dos Artistas.