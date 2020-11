Por O Dia

Publicado 30/11/2020 00:00 | Atualizado 30/11/2020 12:40

Até o próximo dia 18, o Grupo JAL, maior empresa de transportes da Baixada Fluminense, realiza a campanha Natal , para a arrecadação de alimentos, roupas, calçados, brinquedos e produtos de higiene. Todos os itens coletados serão destinados a 11 instituições filantrópicas que atendem crianças, moradores de rua e idosos.

São 42 pontos de coleta espalhados pelo Rio e Grande Rio, localizados nos pontos finais e iniciais das linhas operadas pelas empresas Flores e Expresso Real Rio, além das garagens na Via Dutra, em São João de Meriti, e em Seropédica. Todos os clientes que doarem pelo menos três quilos de alimentos não perecíveis ganharão uma eco bag personalizada da campanha.

Este é o 18º ano consecutivo que o Grupo JAL realiza a ação. Desde 2002, já foram distribuídas 82,5 toneladas de alimentos e 120 mil itens, entre roupas, calçados e brinquedos. Para engajar os clientes e colaboradores, as empresas promovem gincana interna, ação nas ruas com banners, divulgam para os fornecedores e nos canais oficiais.

"As ações de solidariedade se fazem ainda mais importantes no período de pandemia em que estamos vivendo. Precisamos ser uma rede de apoio àqueles que mais necessitam. Muitas instituições dependem dessas doações para terem mantimentos nos primeiros meses do ano", explica Cristina Gullo, responsável pelo setor de comunicação da Transportes Flores.

As doações anuais da campanha Natal são aguardadas com grande expectativa pelas instituições. O Asilo Recanto Paz e Bem, que funciona desde 2000 e dá suporte a idosos, é uma das entidades que recebe os produtos arrecadados pelo Grupo JAL. Para madre Ana, responsável pelo asilo, saber que anualmente pode contar com as doações do projeto é uma benção. "Ter pessoas que se importam e que ajudam traz o aconchego que o idoso precisa nesse momento de vulnerabilidade. Eles se sentem muito amados", define.

Além do Recanto Paz e Bem, as outras instituições assistidas são: Asilo São Francisco de Assis; Asilo Irmã Catarina; Associação Evangélica Criança Feliz; Abrigo Sítio das Crianças; Casa da Criança; Abrigo Lar Jesus de Amor; Abrigo Casa da Criança; Abrigo Luz de Escol; Associação Casa da Solidariedade e Casa de Apoio à Criança com Câncer São Vicente de Paulo.