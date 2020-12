Por Karina Fernandes

Publicado 02/12/2020 00:00

O mundo do funk vive revelando talentos por todos os cantos do Estado. E uma dessas pessoas é Paulo Victor, de 23 anos, mais conhecido como DJ PL Torvic. Nascido e criado na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, em Niterói, o rapaz está crescendo na carreira e já tem algumas participações de sucesso nas plataformas de streaming.

A carreira do jovem começou meio por acaso. Ele sempre acompanhou muitos DJs e MCs e, no Carnaval de 2017, resolveu criar um canal no YouTube, o PL Torvic, onde postava obras de outros artistas. Hoje ele tem mais de um milhão de inscritos e ultrapassou a marca de 286 milhões de visualizações somente nesse espaço virtual. E foi assim que ele foi descoberto.

"Conheci meu empresário, Felipe, que me fez a proposta de um planejamento de carreira artística. Até começar a pandemia, eu estava me apresentando em diversos eventos. Mas, aos poucos, estamos voltando. Nos meus shows, todo de tudo, mas o meu público sempre dá preferência às músicas que eu produzo", conta ele, orgulhoso.

Como morador de comunidade, PL precisou superar muitos problemas para seguir fazendo o que gosta. Entre eles o preconceito. "A maior dificuldade em se morar numa favela é o preconceito que existe fora dela. Por morar em comunidade, não conseguimos um emprego bom. Essa é uma das barreiras que consegui superar, pois antes de eu começar no mundo artístico, as pessoas falavam que eu não chegaria aos 18 anos e viraria traficante. Hoje em dia, provei o contrário", aponta ele.

Por problemas pessoais, o rapaz precisou parar de estudar, mas já planeja retornar. E uma das suas maiores incentivadoras em tudo o que faz é a sua mãe. "Quando eu quis começar no mundo artístico, foi ela que juntou um dinheirinho e me deu um notebook", lembra ele.

Para chegar ao sucesso, PL teve que passar por cima da falta de equipamentos adequados. A situação foi melhorando quando ele foi contratado pela Way Produtora. Atualmente, ele coleciona hits e visualizações por toda a web. Entre elas estão Me Desculpa Pai 2, com a MC Bruna Alves (mais de 4,4 milhões); Todo errado, com MC Pw (acima de 5,7 milhões, só no remix); e Garra Transparente, com MC LF (ultrapassou 18 milhões).

"Em alguns dos hits, faço remix. Em outros, os MCs me mandam a voz e faço parceria, junto com outros produtores da Way. Meu maior sonho é continuar perseguindo meus sonhos, viver da minha carreira e dar tudo que eu não pude ter para a minha mãe. Um dos meus grandes desejos é fazer um feat com MC Cabelinho e Mc Hariel, que são grandes destaques musicais no cenário atual", sonha o artista.

PL, apelido que ganhou ainda na infância, continua morando na comunidade e se diz orgulhoso por poder dar o exemplo para a molecada da vizinhança. "Fico feliz por mostrar para as crianças daqui que todos podem seguir um caminho do bem e serem honestos. Muitas crianças da minha comunidade e comunidades vizinhas estão se espelhando em mim, graças a Deus. Por isso, estou muito feliz."

E quem pensa que ele parou na pandemia, está enganado. Ele continuou produzindo e afirma que pode ter novidades em breve. Perguntado sobre cantar, o jovem, que se espelha em Dennis DJ, faz mistério: "Já pensei em cantar, mas nunca gravei algo com minha voz. Talvez, quem sabe em breve, podem vir coisas boas por aí."