Publicado 03/12/2020

Já está disponível em todas as plataformas de streaming o EP 'Lugar da Mulher', resultado do trabalho de criação coletiva MANA. Sigla para Mulheres Artistas de Niterói Apresentam, este foi um projeto que selecionou 12 criadoras da cidade fluminense para um processo de imersão e profissionalização e de estímulo à composição. O resultado pode ser conferido nos serviços de música digital.

Contemplada e patrocinada pelo Edital de Fomento às Artes, da Prefeitura Municipal de Niterói (SMC/FAN), a iniciativa selecionou cantoras, compositoras e instrumentistas que não se conheciam para que ao longo de três semanas, assistissem a sete palestras exclusivas com profissionais mulheres do mercado da música, compusessem 12 músicas coletivamente - das quais quatro foram escolhidas por elas para gravação -, construíssem os arranjos e gravassem um EP.

Um dos focos principais do MANA foi o desenvolvimento profissional das participantes. Por isso, a etapa de capacitação, que contou com palestras de mulheres do mercado da música, foi importante para a absorção de novos conhecimentos, preparando as participantes para gerirem suas carreiras de forma profissional. Também possibilitou conhecerem representantes de importantes players do mercado e fazerem novas conexões.

O projeto se propõe a equilibrar a desigualdade de gênero na cena musical, principalmente de Niterói, onde existem pouquíssimas iniciativas voltadas à representatividade feminina na música. Esse vácuo no fomento à participação das mulheres busca ser remediado por outra face do projeto, que mapeou as artistas niteroienses em um banco de dados que ficará disponível no site do projeto por tempo indeterminado.

Essa etapa de criação e mapeamento, junto do lançamento de 'Lugar da Mulher', é só o começo de uma jornada que terá novas formas e ideias sempre focado na valorização dos discursos femininos. Musicalmente, o EP une rock, pop, samba, jazz e rap trazendo a pluralidade das narrativas em forma de canção com artistas com referências e bagagens únicas.

MANA reúne Belliza Luar, Dandara Alves, Glau Tavares, Laila Aurore, Laura Gabriela, Lilian Bonard, Lorena, Marcella Albernaz, Milena Amaral, Samantha Zen, Sandra Nisseli e Tacy de Campos. Juntas, elas somam trajetórias e origens diversas. Vindas do Nordeste ou do Sul do país, passando pelas pistas de festas do Brasil e exterior e sambas de raiz, debatendo relacionamentos heterossexuais ou lésbicos, de trabalhos embrionários a nomes que já despontam no cenário nacional, elas têm em comum a diversidade do cenário musical de Niterói. Em MANA, esses caminhos se encontram.

Para ouvir o trabalho, basta acessar smarturl.it/LugardaMulher. Já os quatro clipes do projeto estão disponíveis na página https://bit.ly/mana-musica.