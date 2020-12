Por Karina Fernandes

Publicado 07/12/2020 00:00 | Atualizado 07/12/2020 15:53

Uma profissão que começou por sugestão de um amigo, acabou dando muito certo para uma moradora de São Gonçalo. Há pouco mais de quatro anos, um conhecido que mora nos EUA perguntou a Fabiana do Santos Mourão, de 38 anos, mais conhecida como Bibi Mourão, se ela queria vender cabelo e, mesmo sem ter muita ideia do que ia fazer, ela aceitou. A dica deu tão certo que, após passar meses fazendo entrega dos fios nas ruas, ela abriu a primeira loja.

"Meu amigo perguntou se eu queria vender cabelo e eu aceitei. Então, ele me mandou 20 quilos. Eu não sabia como iria fazer. Tinha algumas conhecidas implantistas na época e comecei a oferecer de boca. Em seguida, descobri um grupo de desapego de cabelos no Facebook e resolvi anunciar. Usei a internet para divulgar, como o Facebook e Instagram", conta ela, que estava vendendo roupas quando recebeu a proposta e já teve até uma pizzaria, que não deu certo.

Sem um ponto de vendas fixo, Bibi marcava com as clientes para fazer entrega nas ruas de Alcântara. Com o alcance da internet, em pouco tempo ela ultrapassou as barreiras da Ponte Rio-Niterói e já estava fazendo entregas na Avenida Brasil, no Rio. Em poucos meses, uma possível cliente se tornou sócia e, hoje, Keyla Amaral Coimbra, de 30 anos, e Bibi têm três lojas e um site especializado.

"Conheci a Keyla no segundo mês de vendas. Fui fazer uma entrega perto do trabalho dela e ela me convidou para apresentar o produto no salão onde trabalhava com colocação de mega hair. O movimento estava muito fraco. Depois de três meses, abri a loja ao lado do salão em Alcântara para vender os cabelos para as clientes. Isso já tem quatro anos", recorda.

E os negócios da dupla foram prosperando tanto que, depois de dois meses que inaugurou a primeira loja, Bibi abriu uma filial em Madureira. Seis meses após, outra em Duque de Caxias. Hoje, a primeira conta com dois vendedores e seis implantistas; já as outras duas têm uma vendedora e duas implantistas cada. Todas oferecem colocação de mega hair e trança rastafari. E quem pensou que as sócias iam parar, enganou-se: não há limite territorial para essas duas.

"Há dois anos, criamos o site www.fabimourao.com.br, no qual vendemos cabelos, indianos, cacheados e brasileiros, são mais de 30 tipos e tamanhos diferentes. Em média, atendemos 150 clientes nos salões. Já no site são cerca de 100 envios mensais", pontua Bibi, que é só elogios para a sócia.

"Continuamos juntas e não pretendemos nos separar. Se estou aqui hoje, tenho muita gratidão por ela, por Deus ter colocado essa pessoa no meu caminho. Tudo se encaixou perfeitamente, pois eu vendia o cabelo e ela colocava. Então, as clientes buscavam esse combo. E meu cabelo tem um preço muito acessível. Por isso, explodimos juntas. Ela foi um anjo na minha vida", confessa ela, que cuida da parte das vendas e publicidade, enquanto Keyla faz os atendimentos das clientes junto com a equipe.

Com todo esse sucesso, as duas estão satisfeitas? É claro que não! O sonho é abrir uma loja na Bahia. "Trabalhamos com muitos envios para a Bahia, temos muitas clientes lá. Sempre recebo pedidos para abrirmos uma loja lá, porque as clientes querem nos conhecer. Estamos na luta para isso. Sou muito grata por tudo. Eu venci, sou muito abençoada", conclui.

Os endereços das lojas Fabi Mourão Mega Hair e Salão Keyla Hair são: São Gonçalo (Rua Capitão Antônio Martins 49, sala 104, Alcântara); Madureira (Estrada do Portela 188, loja 42); e Duque de Caxias (Rua Mariano Sendras dos Santos s/nº, corredor B, box 101, Centro). Para saber mais sobre os trabalhos das duas, basta acessar seus perfis nas redes sociais: @bibimourao; @fabimouraocabelos e @hairkeila. Outras informações pelo site www.fabimourao.com.br.