Publicado 11/12/2020 00:00

A febre é um dos principais sintomas de alerta para a identificação da Covid-19. Resultado da ação de vírus, bactérias, fungos e processos inflamatórios, tornou-se a grande preocupação da população no mundo este ano. Foi pensando nos dilemas enfrentados no dia a dia que três alunas da Faetec Henrique Lage, em Niterói, criaram um medidor de temperatura via wi-fi. O dispositivo foi um dos projetos vencedores na XIV FECTI, a maior feira de ciências voltada para a Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro.

"Muitos indivíduos não são capazes de aferir sua própria temperatura, seja por alguma deficiência ou até mesmo por falta de conhecimento. Por isso, acreditamos que o dispositivo ajudará a identificar a presença do sintoma em pessoas que precisam de um cuidado especial e nem sempre estão sob a supervisão de alguém", avalia a aluna Ana Beatriz Pimenta, de 17 anos, uma das idealizadoras do projeto, junto a Millena Santos, 17, e Ana Clara Antunes, 18.

A necessidade de ferramentas que auxiliem nos cuidados com a saúde é urgente, principalmente, na manifestação da febre. O sintoma está presente em diversas doenças, como hepatite, gripe, dengue, gastroenterite e covid. A estudante conta que o equipamento é capaz de informar em tempo real os dados do usuário apenas com um aparelho celular.

"O equipamento funciona por meio de um sensor. Após a medição do usuário, a informação é enviada para a nuvem. E, com um aplicativo conectado a uma rede wi-fi, o responsável é avisado sobre a temperatura corporal em qualquer lugar em que esteja. Um alarme será soado caso o usuário apresente febre", esclarece a estudante do 3º ano do curso Técnico em Eletrônica.

O projeto também foi indicado para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia Criatividade e Inovação (Febrace), realizada pela Universidade de São Paulo, que acontecerá em março. O dispositivo é um dos seis trabalhos desenvolvidos pelas unidades da Rede que foram vencedores da XIV FECTI. Outras três invenções, que serão lançadas em 2021, já estão pré-selecionadas para participar da feira estadual no ano que vem.

"Inovação é a palavra chave para identificar e vencer a covid-19. Ver o engajamento da Rede Faetec contra a doença e à frente de projetos tão importantes como esse, é motivo de orgulho para toda a população fluminense. Estamos no caminho certo e seguiremos trabalhando de modo a incentivar cada vez mais o talento desses jovens. Parabéns a todos pelo excelente trabalho! Sem dúvidas, vai ajudar e facilitar a vida de muitas pessoas", disse o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Para o presidente da Faetec, João Carrilho, o dispositivo surge em boa hora. "Essas jovens tiveram uma ideia brilhante e que vai provocar o interesse de usuários e profissionais de saúde. Afinal, o monitoramento do sintoma hoje é fundamental para detecção de diversas doenças. É um orgulho enorme ter em nossa rede de ensino jovens tão criativas e dedicadas a solucionar os problemas do nosso cotidiano", avalia.