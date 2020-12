Por Karina Fernandes

Publicado 22/12/2020 00:00

O grupo Intimistas, nascido em Niterói e formado por cinco amigos, vem se destacando na música e fazendo sucesso pelas rodas de samba do Rio de Janeiro. Com canções alegres, Palitto (40 anos, vocal), Bruno Carvalho (39, violão), Gustavo Farinha (29, tantan e vocal), Geovane Camilo (37, percussão) e Júnior Souza (35, pandeiro), são só orgulho ao verem suas letras reproduzidas por nomes como Revelação, Pique novo e o cantor Ferrugem.

Quem vê esse quinteto animado e correndo atrás do futuro, não imagina que a fundação do grupo aconteceu meio por acaso.

"O grupo nasceu, no ano de 2011, em uma roda de samba de amigos, sem objetivo de carreira. Hoje, já temos alguns sucessos, como Deixa Alagar, Quem Vive de amor não morre, Chocolate e Revirando Fatos", conta Palitto.

Os Intimistas já tocaram com muitos famosos e seus integrantes sonham em gravar um DVD contando a trajetória deles. "Gravar esse trabalho é o nosso maior sonho, ainda por cima se contarmos com as participações de artistas como Péricles, Xande de Pilares, Ferrugem, entre outros. Nosso maior desejo é levar nossa música para todo o país, com canções marcantes e muito samba no pé, alcançando, se possível, todas as classes sociais", planeja ele.

E as fãs do grupo não economizam nas homenagens aos cinco. Já teve quem tatuasse o nome do grupo ou de músicas deles. Para ficar por dentro de tudo sobre os Intimistas, basta segui-los nas redes sociais: @intimistasoficial (Instagram com 90,7 mil seguidores); e Grupo Intimistas (YouTube e Facebook, com, respectivamente, 52 mil inscritos e 93 mil curtidas).