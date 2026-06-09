Realizada à noite, pela primeira vez, corrida foi marcada pela diversidade, em um percurso de cinco quilômetros - Foto Divulgação

Realizada à noite, pela primeira vez, corrida foi marcada pela diversidade, em um percurso de cinco quilômetros Foto Divulgação

Publicado 09/06/2026 15:17 | Atualizado 09/06/2026 15:27

Pádua – Tradicional na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, a Corrida de Santo Antônio de Pádua marcou - pela primeira vez à noite - o sábado (6) da cidade. Prevaleceu a diversidade, com mais de 250 inscritos (profissionais e amadores) percorrendo cinco quilômetros por diversas ruas.

O evento aconteceu pelo sétimo ano, organizado pela igreja matriz, com apoio do governo municipal. O sucesso foi marcado pelo grande número de participantes, com inscrições permitidas até momentos antes do início das provas, tendo sido oferecido “kit corrida” para todos. A guarda municipal fez o isolamento do trajeto.

A corrida faz parte da programação da festa de Santo Antônio. Com início às 20h, envolveu atletas de diversas cidades fluminenses. Houve premiações para os primeiros colocados de cada categoria.

Na geral feminina, a primeira foi Viviane da Silva (Bom Jesus do Itabapoana);.

Tatiana Santos (Duque de Caxias) chegou em segundo. Em seguida, se destacaram Raquel Pereira da Silva (Aperibé), Dayane Oliveira (São Fidelis) e Monica Moraes (Pádua).

A Geral Masculino teve o seguinte resultado: 1° Daniel da Silva Batista (Bom Jesus), 2°Junior Lazaroni (Porciúncula), 3° Wilson Araújo (Bom Jesus). O quarto colocado foi Lino Lima (Campos dos Goytacazes), ficando a quinta premiação com Stéfano Picanço (Miracema). Entre os paduanos ,o destaque ficou por conta de Maria Valério da Silva e Jonathan Feitosa.