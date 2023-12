Curso de Libras é aberto para participação de todos que buscam tal aprendizagem - Foto Secom/Divulgação

Curso de Libras é aberto para participação de todos que buscam tal aprendizagem Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/12/2023 18:50 | Atualizado 14/12/2023 19:04

São Fidelis – “Buscamos uma Educação que seja transformadora para nossa sociedade garantindo o direito de todas e todos exercerem a sua cidadania plena”. Quem afirma é a Secretária de Educação de São Fidelis (RJ), Lia Márcia de Almeida Franco Alcântara ao expor investimentos que o governo municipal tem feito no setor, para garantir qualidade no ensino.

“Temos o compromisso em ser agentes de mudanças, construindo um presente e futuro melhor para nossos cidadãos”, acentua Lia Márcia enumerando que a rede municipal possui 4.582 alunos matriculados e distribuídos em 24 unidades escolares: “São quase 600 professores atuando nas escolas do município, atendendo da Educação Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental”.

O secretário de Comunicação (Secom), Idson Barroso, assinala que o governo vem investindo recursos para garantir uma Educação de qualidade a todos estudantes: “São ações que acontecem desde estruturas dos prédios ao processo de ensino-aprendizagem; o pagamento justo do piso salarial nacional é uma das demonstrações da valorização dos profissionais do magistério”.

Lia Márcia reforça, apontando que na realização de reformas e revitalizações dos prédios escolares, cerca de 80% das escolas passaram por reformas: “Em busca de diminuir as dificuldades na aprendizagem, são oferecidas aulas de reforço da alfabetização nos anos iniciais no contra turno para alunos que não atingiram o processo na idade correta, principalmente com problemas ligados ao período da pandemia de Covid”.

A secretária relata ainda que o município apresenta um olhar atento em relação aos alunos da Educação Especial Inclusiva: “A rede tem avançado em proporcionar uma Educação equitativa para os alunos com deficiência, transtornos e outras necessidades. São ofertadas formações continuada direcionadas aos Profissionais de Educação, Recursos Pedagógicos e Atendimento Especializado. contando com um Centro de Atendimento Especializado da Educação (CAED)”.

ENSINO DE LIBRAS - O Centro atende alunos disponibilizando psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, neurologista, fonoaudiólogos e assistente social. Colaborando com Lia Márcia na exposição, Idson Barroso resume que a preocupação é proporcionar condições para que os alunos participem ativamente na sociedade, conhecedores de seus direitos e deveres e desenvolvam a autonomia em todas as áreas de suas vidas.

“A proposta é também incluir, fornecendo estrutura física e humana para o desenvolvimento pleno do cidadão, em seu autocuidado, em seus relacionamentos interpessoais e a sua inserção no mercado de trabalho”. Barroso acrescenta que a matriz curricular possui como um dos componentes o ensino de Libras (Língua Brasileira dos Sinais): “Também existe o Curso de Libras aberto para participação de todos que buscam tal aprendizagem”.

Concluindo, Lia Márcia inclui que projetos como jogos escolares que contemplam várias modalidades de esportes o correm durante o ano em parceria com a Secretaria de Esportes. Quanto a transporte estudantil, a secretária cita que aos universitários são disponibilizados ônibus para as faculdades localizadas em Campos dos Goytacazes.

De acordo também com Lia Márcia, há bolsas de ensino com descontos, envolvendo instituições conveniadas, e estágio remunerado a estudantes para atuação em diversos setores da administração municipal, de acordo com a área de cada curso.